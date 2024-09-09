柯文哲稱「不願讓法院有所為難」不提抗告　民眾黨發三點聲明

台媒報道，台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，第一次被無保請回，但檢方提抗告後，5日第二次羈押庭遭羈押禁見、移送土城看守所。



柯文哲9日透過3名律師聲明表示不會提抗告，「不願讓法院有所為難」，請檢方於2個月內窮盡調查義務。民眾黨稍早發出3點聲明表示尊重，但也請司法單位秉持無罪推定、公平審理基本精神，儘速釐清真相。



柯文哲遭上銬押解上囚車。（ETtoday）

民眾黨主席柯文哲預錄影片。（民眾黨團提供；中時新聞網）

圖為2024年9月8日晚，台灣民眾黨舉行集會聲援柯文哲，上萬名支持者湧入立法院前的濟南路集會。（台灣民眾黨Facebook圖片）

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針對柯文哲決定不抗告，民眾黨表示尊重且支持柯文哲及律師團討論之後的決定，並發出3點聲明。

第一，自柯文哲遭裁定羈押後，民眾黨多次聲明強調，同一份事證卻出現2種極端不同的裁定結果，加上近來檢方無所不用其極，押人取供、入人於罪，配合特定媒體洩漏偵辦資訊，企圖操弄錯誤輿論，對柯文哲進行人格抹殺，也讓社會大眾對於司法公正逐漸喪失信心。

民眾黨指出，第二，但柯文哲選任辯護人聯合聲明中提及「不願讓法院有所為難」，已充分顯現柯即便面對北檢濫權偵辦，仍會全力配合調查，也讓司法公正性同時受到檢驗。

第三，民眾黨強調，既然柯文哲已聲明他放棄抗告全力配合調查，就請司法單位秉持勿枉勿縱、無罪推定、公平審理之基本精神，儘速釐清真相。