柯文哲羈押後首提訊歷2.5小時　雙手上銬乘囚車還押看守所

綜合台媒《中央社》《中時新聞網》報道，台北地檢署在柯文哲遭羈押6天後，於今日（10日）午間首度提訊柯文哲，持續時長約2.5小時，這是柯文哲在本月5日遭北院裁定羈押禁見後再度現身。



北檢10日提訊柯文哲。（影片截圖）

北檢10日提訊柯文哲。（中時新聞網）

綜合台媒報道，民眾黨主席柯文哲，昨日（9日）聲明不提抗告，願配合檢方調查，台北地檢署今日（10日）首度提訊柯文哲。柯文哲午間乘囚車抵達北檢，身穿黃色被告制服、短褲，雙手上銬、腳穿拖鞋。

檢察官自下午2時30分起訊問，直到接近下午5時訊問結束，柯文哲還押看守所。柯文哲步上囚車時雙手上銬，並未回應門外傳媒詢問。

北檢10日提訊柯文哲。（影片截圖）

北檢10日提訊柯文哲。（中時新聞網）

台北地檢署檢察官為比對被告與證人說詞及清查可疑金流，昨天提訊在押的威京集團主席沈慶京，今天上午提訊前台北市副市長彭振聲後於午間還押，下午則提訊柯文哲。

檢方今天提訊的重點，是釐清柯涉嫌違背法令，配合提高京華城容積率至840％，圖利威京集團逾200億元的犯罪事實，並鞏固目前掌握的事證。