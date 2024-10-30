秋颱康妮增強為強颱　最快今深夜全台納陸警範圍

台灣氣象署表示，颱風康妮已增強為強颱，暴風圈半徑維持300公里，最新陸上警戒區域包含花蓮、台東、屏東、恆春半島；由於康妮移動速度快，最快今（30）日深夜全台都有可能納陸警範圍。



台媒《中央社》報道，台灣中央氣象署今日發布颱風康妮海上陸上颱風警報，8日早上8時康妮已增強為強颱，中心位置在屏東鵝鑾鼻東南方約520里的海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里。

陸上警戒區為花蓮、台東、屏東、恆春半島；海上警戒區為台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面。

10月30日凌晨，台灣氣象署發布颱風康妮陸警，預估31日中午至傍晚將於花蓮以南陸地登陸。（台灣氣象署網頁）

氣象署今清晨6時40分舉辦颱風記者會，預報員朱美霖表示，隨著康妮逐漸接近，8日晚間陸上警戒區域可能涵蓋台灣本島，風雨都會逐漸增大；康妮移動速度加快，9日中午前後到傍晚就有機會登陸花蓮以南陸地。

10月30日凌晨，台灣氣象署發布颱風康妮陸警，預估31日中午至傍晚將於花蓮以南陸地登陸。（台灣氣象署網頁）

根據氣象預報，若依目前康妮行進路徑、速度預估，最快今日深夜全台都有機會發布陸上颱風警報，迎風面風雨俱增，在颱風中心未越過中央山脈前，中南部雨勢還不明顯；至於哪些縣市會放颱風假，仍由縣市首長決定。

朱美霖提醒，由於暴風範圍寬廣，且隨著颱風外圍環流影響，8日下午起基隆北海岸及大台北、宜蘭雨勢就會加劇，北部、宜花雨勢可能達豪雨以上降雨，中南部雨勢可能要康妮登陸之後才會增加。