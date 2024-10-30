打風｜天文台料康妮今升級超強颱風　兩條件下可能改逼近粵閩交界

熱帶氣旋康妮（Kong-Rey，台灣譯作康芮）周二（29日）晚上增強為強颱風，向西北移移並持續增強，天文台預測今日（30日，星期三）晚上升級超強颱風，在周四（31日，明日）日間登陸台灣東面台東縣，料康妮其後穿過台灣山脈，經西面嘉義縣進入台灣海峽，後轉北移動吹襲閩浙沿岸。



不過天文台指出，康妮掠過台灣後會否成功轉向，要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽的位置。如果西風槽比預期淺，而且康妮以較西南位置通過呂宋海峽，便有可能未能轉向而移近福建與廣東的粵閩交界一帶，會較近香港，即逼近本港東北350公里的潮州至漳州一帶。不過路徑概率預報顯示，這可能性較低，本港受吹襲的機率只有一成。



熱帶氣旋康妮10月29日晚上，可見風眼開始成形。(Tropical Tidbits圖片)

天文台預測康妮周三晚增強為超強颱風 周四台東縣登陸

熱帶氣旋康妮在周二（29日）晚上8時，中心附近最高持續風速為每小時155公里，由颱風升級為強颱，集結在本港東南偏東約1,310公里。天文台預測移路徑圖顯示，料其會續向西北移動，周三晚（30日，今晚）增強為超強颱風，中心附近最高持續風速增至時速185公里，朝向台灣東面的台東縣逼近，在周四（31日，明日）日間登陸台東，其後續向西北掠過阿里山，吹襲西面嘉義縣後進入台灣海峽。

熱帶氣旋康妮10月29日20時強為強颱風，集結在本港東南偏東約1,310公里，中心附近最高持續風速為每小時155公里。(天文台圖片)

天文台預測康妮掠過台灣時「受傷」，進入台灣海峽時減弱為颱風，後轉向北移動，吹襲福建平潭至浙江沿岸，周五（11月1日）晚減弱為熱帶暴後，在寧波市東面轉向東移，進入東海，其後在日本鹿兒島西南降至低壓區並消散。

強颱風康妮預測的位置和強度。(天文台圖片)

康妮會在周三深夜至周四早上進入本港以東800公里警戒範圍，吹襲嘉義縣時，位於香港東北偏東約600公里。預測康妮會續向北移，又是東登，對港威脅不大。

10月29日上午8時的衛星雲圖顯示，熱帶氣旋康妮開始出現明顯風眼組織。(天文台圖片)

天文台科學主任：海水溫度有利康妮發展

天文台科學主任周二闓上在網頁「天氣隨筆」專欄，發表題為《哈囉、喂，康妮》文章，指出熱帶氣旋康妮正影響呂宋以東海域。衛星雲圖顯示康妮的環流廣闊，其對流雲團持續有組織地發展，而該區的海水溫度高達28至29度，有利熱帶氣旋發展。預料康妮會在未來一兩日繼續增強，並且會受副熱帶高壓脊引導向西北方向移動，大致移向台灣南部。

天文台10月29日發表的康妮路徑概率預報，預測康妮較大可能掠過台灣，並轉向東北移動（紅線)，逼近粵閩交界的可能性較低（黑線)。(天文台圖片)

西風槽比預期淺、以較西南位置通過呂宋海峽 康妮未能轉向

天文台指出，根據電腦模式預測，康妮會在周四（31日）遇上一道西風槽，受其影響，有較大可能轉向偏北方向移動；但康妮會否成功轉向，要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽的位置。熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，康妮較大可能會轉向偏北方向移動，並靠近福建北部。

不過如果西風槽比預期淺，而且康妮以較西南位置通過呂宋海峽，便有可能未能轉向而移近福建與廣東交界一帶，會較近香港，即逼近本港東北350公里的潮州至漳州一帶，路徑概率預報顯示，這可能性較低，本港受吹襲的機率只有一成。

不同電腦模式對於康妮隨後路徑的預測。(天文台圖片)

不過即使出現逼近粵閩交界一帶，由於遠距離東登，本港主要吹內地內陸的北至西北風，加上有山勢屏障阻隔，本港風力不會明顯加強。

天文台10月29日晚上9時10分更新九天天氣預報，料周六起風力轉強。(天文台圖片)

預測周五周六離岸及高地風力間中6級

天文台科學主任指出，總括而言未來兩三日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。天文台會密切監測康妮的動向，市民在計劃本周後期戶外活動時留意天文台的最新天氣預報。

天文台預測周五（11月1日）吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致天晴及乾燥；周六（11月2日）吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部份時間有陽光，日間乾燥。下周三及四（11月6及7日）市區氣溫降至最低20度。