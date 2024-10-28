遊台注意｜天文台預測康妮周四五吹襲台灣　料登陸時為超強颱風

熱帶氣旋潭美今日（28日）已在越南中部沿岸消散，天文台指另一熱帶氣旋康妮（KONG-REY，台灣譯作康芮）會在未來兩三日逐漸增強並大致移向台灣一帶，本周四至周五（10月30日及11月1日）可能從東面台東登陸，掠過台灣中部，後在西面新竹至嘉義之間再出海，進入台灣海峽，後向北移至閩浙沿岸至東海，預測登陸時為超強颱風。



雖然康妮可能進入本港東面800公里警戒範圍，但料對港不會有影響。天文台預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，周五（11月1日）離岸及高地風力間中達6級，即3號風球的強風風力，要至下周三（11月6日）才稍緩和。本來九日本港市區氣溫差別有11攝氏度，天文台預測本周五最高31度，至下周三降至20度。



熱帶氣旋康妮10月28日下午14時集結在香港之東南偏東約1,660公里，屬強烈熱帶氣暴級，中心附近最高持續風速每小時105公里。（天文台圖片)

▼颱風山陀兒10月初吹襲台灣▼



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天文台今日南移康妮預測移動路徑300公里

天文台指出，在下午4時，強烈熱帶風暴康妮集結在高雄之東南約1,090公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過西北太平洋並逐漸增強。

天文台最新熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，預測康妮襲台的位置較昨晚的預測向南移約300公里，由原估計掠過台灣台北至沖繩南端與那國島和石垣島一帶，改為在周四以超強颱風級數在東面台東登陸，經過台灣山脈，後於西面台中進入台灣海峽，後減弱為颱風，後向東北移向浙江沿岸。

料進入本港東面800公里警戒範圍 對港無影響

東亞各大氣象機構的預測相若，料康妮以強颱風或超強颱風級別襲台。不過在登陸位置稍有不同，主要料由東面的台東登陸，由西面台中再出海，進入台灣海峽；或在西面嘉義出海進入台灣海峽，或在西面苗栗、新竹一帶再出海。不過中央氣象台的預測移動路徑較為偏南，料康妮向西北掠過恒春半島，在西面高雄再出海，進入台灣海峽，後向北移至閩浙交界一帶。雖然可能進入本港東面800公里警戒範圍，但料對港不會有影響。

▼東亞氣象機構10月28日發放熱帶氣旋康妮預測移動路徑圖▼



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東北季候風補充本周後期影響廣東 港周五起離岸及高地吹強風

天文台指東北季候風會在未來兩三日繼續影響華南，預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大；廣東地區天氣乾燥，普遍晴朗，日夜溫差較大。受高空擾動影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。

九天天氣預報顯示，天文台預測未來數日吹東北風至北風3至5級，受東北季候風補充影響，周五（11月1日）離岸及高地間中6級，即3號風球的強風風力，要至下周三（11月6日）才稍緩和。

天文台10月28日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周後期風勢頗大。（天文台圖片)

氣溫方面，東北季候風南下，令前緣熱空氣也被推向南。天文台預測周四（10月31日）及周五（11月1日）市區（天文台總部）日間氣溫升至攝氏31度，11月1日有可能創近65年最高溫十一天，預測周五最低23度，即相差8度。其後氣溫會再稍下降，下周三低見20度，料創入秋新低。

▼10月26日 3號風球下石澳泳灘捲起大浪▼

