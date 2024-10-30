台海巡：4陸海警船再闖限制水域　巡防艇以一對一方式應對

繼前兩天航入金門水域後，今日（30日）上午再有4艘大陸海警船，在陣風高達10至11級強風中，航入限制水域。台灣方面，海巡派出4艘巡防艇驅離，全程約2小時10分，並呼籲陸方立即停止類似行為。



海巡署金馬澎分署指出，今天上午8時許，再度偵獲4艘大陸海警船在金門南方水域集結並接近限制水域外界線，立即部署4艘巡防艇以一對一方式應對。

4艘大陸海警船舷號為「14512」、「14609」、「14603」、「14602」，分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方航入金門限制水域。台海巡署4艘巡防艇立即趨前對應，同時對其廣播，要求立即轉向離開。在巡防艇併航監控及廣播驅離下，大陸海警船在上午11時航出，歷時約2小時10分。

金門海巡隊出海驅趕。（聯合報）

海巡署指出，受颱風康妮影響，金門海域陣風高達10至11級，陸方已啟動「大風召回」防颱警報，要求陸籍漁船全數就近返港避風，大陸海警船卻在今天連續3天侵擾金門限制水域。

海巡署表示，大陸海警船在交通繁忙重要航道進行灰帶威脅，嚴重影響海上航行安全，加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲陸方立即停止類似侵擾行為；海巡署將秉持不挑釁、不衝突原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛主權。