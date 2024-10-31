康妮襲台｜全台10地、台北信義區列淹水警戒　路樹倒塌致車禍2傷

受到強颱康妮影響，台灣經濟部水利署今（31）日上午8點18分針對台北市、花蓮縣、台東縣共10地發布淹水警戒，其中花蓮縣瑞穗鄉、卓溪鄉列一級，已明顯積淹水，台北市信義區、南港區則列2級。



綜合台媒報道，台灣水利署公告，台北市大安區、信義區、南港區今晨雨量加大，上午7點多曾發布一級淹水警戒，隨雨勢和緩，至8點大安區淹水警戒已先解除，信義區、南港區則暫列二級。花蓮縣瑞穗鄉、卓溪鄉目前列為一級淹水警戒區，已明顯積淹水，吉安鄉、花縣市、玉里鎮、光復鄉、豐濱鄉與台東縣長濱鄉列二級警戒。

10月30日凌晨，台灣氣象署發布颱風康妮陸警，預估31日中午至傍晚將於花蓮以南陸地登陸。（台灣氣象署網頁）

台北市政府發布新聞稿指出，由於受康妮颱風外圍環流影響，持續有對流系統於瑞芳五分山升成後往西移入台北市市區。北市府表示，目前這波對流引發的強降雨已趨緩，消防局也派員車巡之前曾發生積淹水區域，包括東大排、西大排，尚無溢排情形。

截至31 日5時，北市災害應變中心計接獲35宗災情通報，主要仍為路樹傾倒（14宗），僅接獲1宗位於信義區的道路積淹水通報，水利處已派員在現場處理中。

此外，颱風期間外出風險高，台北市一名市民因路樹倒塌造成車禍受傷。凌晨05時45分北市災害應變中心接獲路樹倒塌並造成車禍通報，地點在大同區重慶北路三段60號前。

經轄區大同分局民族派出所巡邏網2名警員至現場了解，上址因路樹倒塌，兩台普重機騎士因視線不佳遭路樹絆倒，造成擦挫傷，送往馬偕醫院。2名騎士傷勢清微，無生命危險。經醫生包紮處理後均已出院。路樹已經排除到路邊。