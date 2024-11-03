台籍僱傭兵烏東遭俄軍砲擊亡　曾多次遭包圍下順利突圍被視為英雄

台媒報道，一名台軍陸軍特戰部隊退役軍人去年以僱傭兵身分投入烏克蘭正規軍，本月1日在烏東戰場遭遇俄軍猛烈砲擊身亡，成為第二位在烏克蘭戰場陣亡的台籍僱傭兵。



台籍僱傭兵吳忠達（左）命喪烏東戰場。（中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

據《中時新聞網》報道，死者吳忠達1日奉命與一支特戰小隊潛入烏東前線，未料疑似情報錯誤，與俄軍部隊正面遭遇且寡不敵眾，吳忠達所屬特戰小隊陷入苦戰，遭俄軍以砲火壓制，不幸遭砲擊身受重傷身亡。

吳忠達過去曾服役於台軍陸軍特戰指揮部擔任特戰兵，在服役多年退役後，於2023年加入國際軍團，接著以僱傭兵身分投入烏克蘭正規軍，一直待在戰事第一線與俄羅斯軍隊交戰，過去執行任務時曾多次遭到俄軍包圍，但都能順利突圍，是烏克蘭部隊中的英雄級僱傭兵。

報道指，烏克蘭對於戰死的外籍僱傭兵，將會給予1200萬格里夫納（約合港幣227萬）撫卹金，但必須要家屬前往烏克蘭當地辦理。

來自花蓮的曾勝光在2022年11月於烏東地區盧甘斯克（Luhansk）與俄軍交戰時負傷失血過多身亡。（FB）

吳忠達是第二位在烏克蘭戰場陣亡的台籍僱傭兵。前一位是來自花蓮的曾勝光，他在2022年11月於烏東地區盧甘斯克（Luhansk）與俄軍交戰時負傷失血過多身亡。據了解，俄烏戰場上，目前至少還有5名台籍志願僱傭兵為烏克蘭效力。