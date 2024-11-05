劉德華演唱會風波持續　民進黨立委稱：在中國不能唱《海闊天空》

劉德華暌違11年來台開唱，但在演唱會中唱了一首《中國人》，引發批評。台灣民進黨立委王定宇更批評劉德華是「媚共藝人」，更稱他的演唱會「並不值得去看上一眼」。



台灣演藝圈知名製作人邱瓈寬在Facebook痛罵稱王定宇是嫉妒劉德華「比他帥又有才華」，罵他「滾回去耍你的政治寶！」，對此王定宇回應稱「尊重她的言論自由」，他又稱「劉德華想要唱他的歌曲，也許你可以不喜歡，但他可以選擇他要唱的歌。反觀中國，請問一下《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？」再以引發輿論爭議，據了解該兩首歌在大陸並未被禁。



馬英九基金會執行長蕭旭岑則批評王定宇是台灣之恥，「應該去教導年輕學子如何在台北市租到價格合理的房子，比羞辱劉德華更重要。」



劉德華11月1日晚在台北小巨蛋舉行演唱會。（資料圖片）

據了解，此前康妮（台譯作康芮）颱風侵台，王定宇在臉書稱，「劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在『媚共』的立場，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼」，說法引發廣泛討論。

此言論引來演藝圈知名製作人邱瓈寬不滿，在王定宇臉書留言開嗆：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才剛滾回去耍你的政治寶！舔你的綠X眼！少在那找藝人說事，尤其是找優質藝人說事，我呸！不好意思跟大官說呸！重來.....我呸呸呸。」

10年半前滾石唱片決定重推《海闊天空》MV向Beyond致敬，近日MV在YouTube的點擊率突破一億次。（MV截圖）

王定宇則回應邱黎寬稱，「在台灣，不管你喜歡劉德華，或者要批評劉德華，都是自由的，每個人都可以表達自己的想法。劉德華想要唱他的歌曲，也許你可以不喜歡，但他可以選擇他要唱的歌。反觀中國，請問一下《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？」

1993年Beyond創作《海闊天空》時常從2014年香港學運後被視為主題曲，2019年反修例運動時也有不少示威者大合唱。不過，據了解，該兩首歌在中國大陸並未被禁止，甚至是不少大陸歌唱類綜藝節目的熱門歌曲。

例如陸綜《跨界歌王》小瀋陽、陳赫曾合唱「光輝歲月」；《聲生不息》群星合唱「海闊天空」。鄧紫棋今年（2024年）8月11日澳門演唱會就有唱「海闊天空」，湖南衛視《我想和你唱》2023年第4季，Beyond主音吉他手黃貫中也有和參賽者一起接力演唱「海闊天空」。