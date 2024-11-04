劉德華演唱會數度哭成淚人「被台下燈牌內容感動」哽咽向全場致歉

劉德華（華仔）演唱會11月3號在台北小巨蛋舉辦，時隔11年第3度攻蛋，劉德華情緒滿滿，在演唱會尾聲唱到〈仍唱我的歌〉時，台下粉絲舉起橫幅應援，讓他忍不住感動落淚，在演唱會安可曲唱到〈奉陪到底〉時又再度淚崩，連同台下粉絲也一起感動落淚。



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劉德華在演唱會上接連帶來經典歌曲〈冰雨〉、〈忘情水〉、〈天意〉聽得台下粉絲如癡如醉，在演唱會接近尾聲時，華仔不捨說：

「昨天可能已經過去，那就是我們舊回憶，明天他們再出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」



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接著帶領全場萬名粉絲大合唱〈今天〉，大螢幕拍到台下許多粉絲已被華仔一番肺腑之言逼哭，全場瀰漫感動氣氛。

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等了11年終於盼到華仔再登台，短短4場3天時光匆匆，讓粉絲萬分不捨。在演唱會尾聲時，劉德華說：

「接下來這首歌就代表我和你們，我們奉陪到底。」



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接著全場粉絲默契地唱起〈奉陪到底〉，讓華仔數度被感動，一度想要忍下情緒的他還微微皺眉咬唇，但最後仍忍不住情緒哽咽落淚，他只得迅速用衣角拭淚緩和情緒；但在唱到〈仍唱我的歌〉時，又被粉絲後援會的應援橫幅「不只今天，I♥U 10000年」給感動落淚。

華仔也哽咽向粉絲說：

「對不起…只要你們願意我就繼續唱，只要你們願意我就一直拍，只要你們願意我永遠陪著你們。我想你們看到我120歲，因為我想看你們變老。」



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承諾與粉絲要一起走下去，此時，台上台下全都哭成一片。11月3號華仔結束最後一場演出，成功挑戰51小時連唱4場的超人紀錄。

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