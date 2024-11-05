台女逛IKEA遭桌板砸傷腳趾濺血　客服冷回：只賠餐券　訴諸媒體吧

一名女子在逛台灣新北市IKEA新莊分店時，意外被一塊長約200公分的實木桌板砸中腳趾，當場受傷流血。然而，受害者及其家人反映IKEA的處理態度冷漠，未給予適當的關心或補償。受害者在網上分享了這段經歷，指出事故發生後，她在家人陪同下前往醫院治療，IKEA僅聯絡一次後便不再跟進，甚至在消費者向台灣消保官申訴後，IKEA的客服經理到場時僅提出贈送餐券作為賠償，讓受害者一家難以接受，連消保官也感到錯愕。



據台媒《ETtoday》報道，受害者在文章中詳述了當天的情況。當時她正站在特賣區挑選桌板，準備查看材質，強調手都還沒碰到桌板，該桌板便突然滑落，直接砸中她的腳趾，造成劇烈疼痛，連站立都困難。她的家人聽到巨響後急忙過來查看，發現她的腳趾已經受傷流血，隨即找尋現場服務人員求助。

受害者在家人陪同下前往醫院治療，IKEA的工作人員則前往醫院索取驗傷單，並表示將在事後關心其情況。據受害者反映，IKEA客服僅在事發後的數日內聯絡過一次，但她當時未接聽來電，自此商家便不再主動聯絡，也未提供任何進一步支援，令她與家人感到相當失望。

受害者家人隨後向台灣消費者保護單位提出申訴，但IKEA在申訴期間仍保持沉默，直到消保官出面協調，才派遣一名客服經理前來現場處理。但令人意外的是，IKEA客服經理面對受害者的家人時態度冷漠，提出僅能提供餐券作為賠償。此舉不僅讓受害者一家難以接受，連消保官也不禁表示錯愕，並提醒客服經理這種處理方式可能會影響商譽。然而，該經理卻回應道：「那你訴諸媒體、走法律程序吧」。

事件曝光後迅速引起網民熱議，許多網民對IKEA的處理方式表達不滿。有網民指出：「這樣的事故在美國可能會面臨巨額賠償，難道認為台灣顧客好欺負？」也有人憂心這樣的意外若發生在兒童身上，可能造成更嚴重的後果。還有網民留言支持受害者提告，以爭取公平賠償。

報道稱，受害者目前未透露是否會進行後續法律行動。IKEA方面也尚未就此事件作出進一步聲明。