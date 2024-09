IKEA宜家將藍色購物袋變成RESTEN枕頭包　讓大家可隨時隨地補眠

【IKEA/宜家家居/睡眠不足】香港生活向來壓力大,忙碌一整天為了「瞓個好覺」,與香港一樣步伐急速的新加坡,隨著近年經濟發展直線上升,當地居民往往會在非規律的地方尋求休息空間,最近宜家家居(IKEA)的新加坡分部公司破格地推出一款可讓大家能隨時隨地享受補眠時間的單品——IKEA RESTEN BAG,以IKEA招牌藍色購物袋作基調,正在打瞌睡的你也需要這款枕頭托特包!



根據本年初「港人睡眠及補眠習慣調查」,網上問卷訪問了705位受訪者,結果顯示有七成受訪者的生活習慣會在交通工具上補眠,同樣地新加坡一直被列為世界上第三大睡眠不足的國家,在2021年更在「疲勞國家」中排名第一,其實這狀況與與香港有極度相似,因兩地普遍成年人的睡眠時間也不足正常的八小時,在基於這慣性補眠的習慣下,宜家家居唯有設計出一款流動枕頭包,為各位帶來方便憩睡的生活工具。

IKEA向來致力推出既有生活品味又能融入社會的產品,近日宜家家居新加坡公司更聯同當地獨立創意機構The Secret Little Agency合作開發,設計出由經典環保購物袋FRAKTA進化而成的全新RESTEN,這款枕頭袋採用IKEA經典包款的輪廓與大尺寸型號作為軸心,整體物料由聚丙烯改為舒適滑身布料及填充物製作,務求令硬身袋款展示出枕頭般的襯墊設計,環保袋本身的尼龍肩帶亦換成織布帶,上面寫著「LEAVE THE REST TO IKEA」字句,中文意思是「將餘下事情交給宜家家居」,希望大家能好好睡一覺,絕對是為「五行欠睡」的大家提供個人休息時間的好幫手。

隨著IKEA別出心裁的RESTEN枕頭包推出之際,品牌更在九月於新加坡各分店舉辦為期三天的「RestFest 2024 at IKEA」活動,包含產品折扣、夜間購物、卧室抽獎、睡衣派對與講座等,皆因IKEA都知道休息是新加坡人生活中重要卻經常被忽視的事情,宜家家居除了提供各種高性價比的產品來協助各位提升生活質素外,也希望能夠藉此RESTEN包來醒大家在忙碌生活背後,是需環尋找休息時間的重要性,雖然活動暫時只限定在新加坡舉行,不過希望不久將來RESTEN包會來到香港。