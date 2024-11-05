台積電出資免學費吸引90日本留學生赴台　專班畢業後直接入社考試

台積電近期推出一項針對日本留學生的全額資助計劃，引發日媒關注。根據日本《TBS電視台》報道，台灣雲林科技大學為培養半導體人才開設專門課程，不僅免除學費，還提供每月生活費補助，吸引了眾多日本學生報名。此項計劃由台積電出資，學生在學期間可享受四年超200萬日圓學費全免和每月約5萬日圓的生活費補助。該計劃要求學生在畢業後參加台積電的入職考試，然而即便未被錄取，也無需歸還補助金。



根據日媒報道，今年九月進入雲林科技大學的日本留學生眞下彩音是首批受惠者之一。她表示，得益於該資助計劃，她不必為經濟問題擔心，能夠專注學習並積極接受挑戰。雲林科技大學副校長蘇純繒在接受訪問時指出，學校設立的三門台積電半導體課程涵蓋了智能手機、生成式人工智能等廣泛應用領域，目的是為半導體業界培養專業人才。據悉，該課程自2021年推出，並於2024年成為台積電合作的半導體課程，預計在2025年將迎來更多日本留學生。

日媒近日以專題報道，指出台灣1所大學正以令人驚訝的條件招收日本留學生，而資金由台積電提供。圖為台積電日本熊本廠。（REUTERS）

此計劃背後的用意也引起了多方解讀。神奈川大學經濟學教授川上桃子分析，台灣近年來面臨少子化和老齡化的挑戰，尤其是理工科畢業生的數量在過去十年內減少了約17%，導致半導體業界面臨人才短缺的困境。而台積電在此時對日本學生提供優渥資助，無疑是為了應對未來的高科技產業需求。

此外，台積電選擇加強在日本的人才培養，也與其國際布局戰略有關。隨著台積電在熊本設立工廠，該公司希望儲備一批日本籍工程師，不僅能夠在日本工廠即刻上手，還可以縮短文化適應期和培訓周期。川上桃子指出，台積電此舉顯示出公司對日本市場的重視程度，並意在鞏固與日本當地產業的合作，確保未來競爭力。

日媒報道指出，台灣的半導體產業因應國際形勢也在進行調整。美國近年來對中國高科技設備和技術的出口限制日益加嚴，半導體業界將更多重心轉移至友好國家和市場。儘管台積電對日本的銷售額僅佔總營收的6%，但這一市場地位顯然正在提升。

今年2月24日，台積電與日本企業合資的熊本廠（JASM）開幕。（Kyodo via REUTERS）

報道直指，作為首批受益者之一，眞下的留學經歷不僅是台積電戰略布局的一部分，也成為了這個計劃吸引日本學生的重要實例。雲林科技大學表示，該校計劃在明年9月再迎來90名日本學生，並將持續擴大該計劃規模，以應對產業需求，實現台積電「人才全球化」的長期目標。

隨著這項計劃進一步推廣，外界關注該資助計劃是否會成為台積電應對全球半導體競爭的有效方式。專家表示，未來台積電的這類「大手筆」投入可能會成為科技企業爭奪人才的趨勢，推動台日科技產業更深層次的合作。