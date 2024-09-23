華爾街日報：台積電、三星商討阿聯酋設廠　分析指困難重重

《華爾街日報》報道報導，台積電和三星電子已就在阿聯酋興建大型廠區磋商，或於未來幾年內帶動產業轉型，為中東地區人工智慧（AI）相關投資奠定基礎。



報道指出，相關討論仍屬初期階段，面臨着技術和其他障礙，這也意味相關計畫最終可能沒有進展。

根據討論的早期條件，相關計畫將由銳意發展國內科技業的阿聯酋資助，並由政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development）主導。除了推動該國的科技業外，相關計畫還有增加全球晶片生產、在不傷害晶片製造商利潤的前提下幫助降低晶片售價等目標。

有分析指，台積電與三星電子的討論一方面反映出阿聯酋發展科技業的野心與日俱增，同時還突顯了多國有意為擴大晶片製造尋求資金，以滿足AI熱潮的需求。

由於成本於近年來不斷上升，單單興建一座先進晶片便需耗資高達200億美元（約1,558億港元）。現時商討中的興建計劃的規模涉及可容納多座工廠的廠區，總成本或逾1,000億美元（約7,791億港元）。

不過，報道還引述政府官員和行業高層表示，在當地建廠仍有尚待克服的重大技術和政治障礙。其中一大難題是，晶片製造需要大量超純水，用於清洗矽蝕刻電路後的晶圓。阿聯酋大部分的水是經過海水淡化產生的，需要進行大規模的淨化。此外，相關工程人才也是個問題。