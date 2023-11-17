APEC峰會｜台灣窮到只剩台積電跟張忠謀？

第30屆亞太經合會（APEC）領袖峰會11月15日到17日在美國舊金山舉行，台積電創辦人張忠謀不意外的再度以台灣領袖代表身份與會。這是張忠謀第七度銜「台灣總統顧問代表」頭銜出席APEC，也是自2018年迄今連續六屆蔡英文政府針對APEC派員的「不二人選」——謂之「不二」，係基於兩項現實，一則台灣再無政治人物與會的可能，委任企業界人士成為剩餘選項；二則放眼台灣商界，現時已無人能出台積電與張忠謀於其右。



按台灣輿論說法，若台積電謂之「護台神山」，那麼荷蘭媒體月前撰文讚譽台積電創辦人張忠謀為台灣的「民族英雄」，此說當真不為過。台積電在全球半導體產業的征戰中，脫穎而出，卻也遂了地緣政治化惡果，無法純然在商言商的存在。與此同時，隨著APEC在美國召開，張忠謀第7度獲召擔任台灣代表與會，從現實來看，台積電與張忠謀看似一張握在台灣政府手中的台灣王牌，但實則是台積電與張忠謀兩者勤力撐住了台灣的近年處境。台灣不得不面對的問題是，在台積電與張忠謀之後，恐再無救命稻草。

2022年APEC領袖峰會11月19日落幕，台灣代表張忠謀（左）當天下午與美國副總統賀錦麗（右）於場邊晤談。張忠謀分享，賀錦麗「對晶片特別有興趣」，表達歡迎台積電在亞利桑那州設廠之外，也特別重申美國幫助台灣的決心。（APEC中華台北代表團）

美國無法保障台灣「矽盾」

多少年來，台灣官民挾「矽盾」自保，從來不是新聞，早在美國推動與中國脫勾、大行「小院高牆」政策之前，台灣內部始終有此臆想。這樣的想法根植於上世紀，在全球化風行草偃的年代並無太大的過錯，國際政治經濟學理上也多有「相互依存理論」作為類似概念的支撐。

然而，始於舊世紀的全球化進程並不若世人預料，在中美兩強霸權碰撞，半導體產業競爭愈烈的當下，就連張忠謀都坦言，台灣在分化的世界中，只能選邊存活。毫無雜念的，現勢之下，台灣唯「美」是從，但台灣忘了其「矽盾」的定義，是根植於全球化而生，而非繫於美國單方保障而來。

就在台積電風光大好的此刻，張忠謀卻於前些時候，提醒了「總有夕陽無限好」的警示。他稱台灣半導體的優勢，在未來二、三十年後將不復存在。這刺耳的警語聽在台灣主流自滿的社會耳裡，自然不是滋味，但因為他是張忠謀，自然公信力十足，台灣官方只能吃了悶虧。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

「台積電榮耀」與「張忠謀情結」

台灣對於「台積電榮耀」底下的「張忠謀情結」是顯而易見的，畢竟台積電與張忠謀是台灣在備受壓迫的國際空間中，少數可以伸手遞出去給外界的「名片」。

在「台積電榮耀」底下，台灣上下既反映其膨脹的自信，也有著「高處不勝寒」，唯恐遭世界遺棄的焦慮。這從近年時而發出的半導體「去台化」討論中，可以窺之一二，核心的問題終歸回到「台灣如何保護各國垂涎的半導體產業」。

主觀上，台灣不可能輕易放棄本身的半導體優勢，但客觀環境正在發生轉變，或由不得台灣掙扎。例如美國為了把晶片製造業帶回國內，大手筆提供500億美元政府補貼；歐洲方面也有類似計劃，尤其為了要降低對台灣的依賴。而日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus，目標在2027年前開始量產2奈米高端晶片，這僅是台積電預計開始量產2奈米的短短2年之後；中國則是期盼建立無須仰賴科技進口的獨立晶片業，不再輕易被美國卡脖子。

疫情期間的晶片荒曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國等多國均正部署減少對台灣和南韓依賴。例如美國總統拜登（Joe Biden）斥資500億美元支持本土半導體生產。（Reuters）

可以說，只要台灣一天捧著「台積電榮耀」，只要各界都還在依賴台灣半導體，晶片「去台化」的想法就會持續，他日晶片漸漸開始在別處製造生產，台灣榮耀打造的「矽盾」就會變得愈加脆弱。

至於台灣官民擺脫不了的「張忠謀情結」，則在造神多年，早已視老驥伏櫪的張忠謀話語為至理名言，一如台灣半導體如何引領世界經濟不可或缺，張老的一言一行都為台灣發展提供警世名言，台灣官方也毫不隱藏將張忠謀當作政治途徑不通，以「藏帶私貨」的方式於內於外大張旗鼓地「營銷張忠謀」。例如美國總統拜登（Joe Biden）過去在亞利桑那州出席台積電鳳凰城「首批機台設備到廠」典禮、一如英偉達CEO黃仁勳訪台刮起旋風，都足夠讓台灣政府大內宣好上一周時間；也一如台灣「國安會」秘書長在APEC會前，直言期待張忠謀能在今屆會議場合，見一見拜登，傳達蔡英文交代的 4 項訊息，以解台灣政府政治之旱，也好在台灣大選前夕，降下一波美台再度友好的及時雨，振作內部士氣。簡言之，張忠謀全身言行皆能成為台灣政府可以榨取的一種資源。

但台灣官方、輿論對於「張忠謀情結」的兩面性，其實也表現得很徹底，存在相當程度「選擇性重聽」的問題。例如，張忠謀言及台灣半導體產業發展在國際地緣政治變動下，當如何生存維繫，有其愛台、護台的基本立場，但台灣輿論往往「帳只買一半」。諸如台灣半導體產業領先榮景或只能維續20-30年，質疑台灣政府無所作為，乃至張忠謀在出席APEC會前，發言警示台灣不應該選邊站等等，違背了台灣坊間愛聽的「台灣難波萬」（Taiwan Number 1）的精神勝利主旋律，台灣輿論對相關說法，則多聽聽就好，看看就好，省略以對。

張忠謀之後呢？

來到今屆APEC峰會，全球目光毫無例外，都投向習拜元首高峰會，端視兩國領導人的親自見面，能為中美關係回歸穩健。在一片向好氣氛下，自然沒有台灣政府滿懷協同理念相近國家一齊針砭中國的期待，以致今屆APEC之於台灣內宣，只能成為冷灶。

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回顧歷屆APEC台灣代表與會的「身份」，基本不出自政界與商界兩類人士。早年在李登輝主政期間（1999年之前），曾任出席代表的有蕭萬長、辜振甫、江丙坤等三人，辜振甫時任總統府資政，以海基會董事長身份與會，而蕭萬長、江丙坤兩人皆為時任經建會主委，也曾任經濟部部長職，彼時「官派」性質濃烈。

但到了陳水扁主政以降，隨兩岸關係變化與中國國際政經影響力日增，自2000年後台灣代表出席，皆是以總統府資政、經濟領袖代表、總統顧問代表等「虛銜」與會，再無現任閣員。固然在馬英九執政期間8屆APEC派出的代表頭銜僅是「經濟領袖代表」，但當年委派的人選是連戰與蕭萬長，皆具卸任「副總統」身份，政治意義仍可謂不在話下。

然而，時至蔡英文主政，除了2016年、2017年曾由親民黨主席宋楚瑜以總統府資政代表外，2018年以後的6屆則已是張忠謀的天下。

蔡英文任內第六度委派台積電創辦人張忠謀擔任台灣代表出席APEC峰會。（REUTERS）

時事變化下，台灣委派代表與會APEC，政治人物屬性儼然已被排除，這是現實，台灣政府再不甘願，也必須接受。數月之前，曾有21位美國眾議員曾致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），籲邀蔡英文參加今屆舊金山APEC領導人非正式會議，蔡英文則以「每任總統都想打破APEC成立時就已經立下的先例，但挑戰性很高」尷尬回應。奈何這類停留在幻想層次，去假性意淫如蔡英文本人代表與會等等的謬想，台灣政府懂得，台灣民間好騙。

又如台灣官方開始拱火，寄希望張忠謀代表會見拜登，再是一例，但對比習拜會，兩者絲毫不具有等價可比性，不過滿足再一樁的「張忠謀情結」在台灣內部發酵。

總的來說，台積電憑借自身卓越的技術，在晶片產業領域「護台有功」，但「去台化」風險相伴榮耀左右，台灣沒有太多續吃、單吃台積電老本的時間。至於張忠謀，現年已然92歲，固然精神與健康狀態良好，但總有休退賦老之時。蔡英文任內連6屆委派張忠謀代表出席APEC只是一種象徵——放眼台灣政界、商界唯張老夠格領銜，也足以對內服眾，以其個人光環安社會的心，但台灣在遴選、委派APEC代表時表現出的窘迫，只是台灣在不利現實中的一個例子，要問的問題是，承先張忠謀，台灣還有誰能啟後？