47人案｜長毛梁國雄被判監禁6年9個月　太太陳寶瑩：一日都覺得重

民主派在2020年舉辦初選時，被指曾協議若民主派能取得過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府。47人涉組織及參與的人士事後被控《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，其中31人認罪，餘下16人經審訊後，14人被裁定罪成。有罪的45人，今（19日）在西九龍法院(暫代高等法院)判刑，戴耀庭判囚10年，何桂藍判囚7年，鄒家成判囚93月，三人判囚最重，其餘被告約50至80多月不等。



「長毛」梁國雄被判監禁6年9個月，問到刑期是否過重，其太太、社民連主席陳寶瑩苦笑說：「我哋而家今日環境係咁架喇，一日我都覺得重。」在法庭外受訪時，首先感謝律師團隊，指他們已完成一個不可能的任務，但直言：「呢個係冤獄嚟，一日都唔應該坐……心裏有數，（刑期）無驚喜無驚嚇。」

社民連主席陳寶瑩在法庭外受訪，直言：「呢個係冤獄嚟，一日都唔應該坐。」

她表示眾被告否決財政預算，只是利用基本法憲制的權利去逼使政府順從民意，「根本合情合理合法，何罪之有？」陳寶瑩對判刑感憤怒，但自言在現時的香港社會，「都係意料之內嘅結果」，她指無論刑期多少，都希望被告可以找到自己的生存之道。至於會否就刑期上訴，她要再與律師商量。

陳寶瑩坦言：「依家你要講不同意見，無論對於經濟、民生及政治，大家都要預備付出代價。」但認為如市民所做之事合情合理合法，「唔應該被恐懼嚇怕咗，因為我哋做嘅嘢係基本法、人權法所賦予的權利」。她認為今次判刑傳達的訊息清晰，因眾被告「從來都係號召叫人投票啫，竟然都係咁重判」；又指戴耀廷只是一名學者和書生，不過是提出一個意見，但卻被判重刑，對民主運動極不合理。

「女長毛」雷玉蓮認為判刑很重，對此感到難受，飲泣離開，希望眾被告「撐住」。

劉頴匡女友黃于喬聽取判刑後受訪。（羅敏妍攝）

劉頴匡被判4年5個月，其女友黃于喬坦言心情平靜：「I am not shocked, I am not depressed and sad. (我並不感到震驚，我並不沮喪和傷心)。」她認為刑期在預算之內，「唔係想像中最差，有想過更差」，但直言「一日都嫌多」，又指此案最重判處10年監禁會令更多人噤聲。

她續說：「2021年到依家好似上演咗一場大戲咁，呢場戲其實未落幕，終點喺邊，終點係乜嘢呢，唔係依家。今日唔係完，我哋仲有我哋嘅路要行，我係諗住一步一步過好自己生活，等佢出嚟。」她指未來會一步一步行，但認為政治事件不會因為判刑而終結。

前屯門區議會副主席黃丹晴認為部分被告判刑比想像中「冇咁差，但唔會開心。」希望他們完成服刑早日與家人朋友團聚，希望他們在獄中平安。