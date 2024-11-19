蔡英文明出訪加拿大　出席HISF安全論壇發表專題演說

蔡英文將於11月20日啟程訪問加拿大，應邀出席在哈利法克斯舉行的2024年「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF），並發表專題演說，向國際社會傳遞台灣堅守民主自由的信念與貢獻全球穩定的決心。



根據蔡英文辦公室說明，此論壇將於11月22至24日舉行，是全球民主國家就國際安全議題展開對話與合作的重要平台。今年論壇以「New Eras Arrive」為主題，吸引來自數十個國家、數百名國防與安全領域專家和政要參與，共同探討如何應對當前最嚴峻的國際安全挑戰，深化民主國家間的戰略合作。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，蔡英文曾於2021年獲頒「麥凱恩公共事務領袖獎章」，其強調「民主自由是台灣立足世界的最佳象徵」。此次受邀參與論壇演說，進一步彰顯台灣在國際間的重要角色，並持續為全球和平與繁榮貢獻力量。

10月14日，蔡英文卸任後首度出訪，抵達捷克布拉格出席公元兩千論壇。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

蔡英文此次行程緊隨其10月歐洲訪問後，被視為其推動台灣國際能見度的重要一步，引發外界高度關注。