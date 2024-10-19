蔡英文結束訪歐之行　稱台歐始終站在一起

台灣前總統蔡英文近期出訪歐洲多國，結束最後一站比利時的訪問後，預計10月20日回到台灣。她在周六（19日）表示，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起；台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。



今次是蔡英文卸任後首次出訪歐洲，她13日抵達捷克首都布拉格後，相繼到訪法國、比利時等地，並在17日於布魯塞爾出席歐洲議會議員歡迎會，成為第一位到歐盟總部所在地並進入歐洲議會的台灣卸任領導人。當晚，她又與曾任立陶宛國防部長的茱娜薇（Rasa Juknevičienė）等多位歐洲議會女議員，在104年歷史的大學基金會（University Foundation）俱樂部餐敘。18日一早，她還專程到訪了魯汶大學城內的台灣珍奶店「T’more」。

知情人士表示，比利時是蔡英文過去在經貿談判專家時期常去的地方，這次難得重返該國，除探訪台灣人開的珍奶店外，也造訪魯汶知名的書店咖啡館「Barboek」，重溫在比利時出差時的回憶。

對於訪歐行程結束，蔡英文表示，台歐之間共享民主、自由與人權價值，也是共同面對全球性挑戰的好夥伴。從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。

蔡英文指出，儘管未來的挑戰越來越多，但是看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化。她最後再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓台灣不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱。