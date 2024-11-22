蔡英文訪加拿大傳遭北京動員干擾　擬聖誕節前訪美

蔡英文卸任後首次出訪加拿大，應邀參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF），並將發表專題演講，傳遞台灣捍衛民主與自由的信念。此次訪加行程除參與論壇外，亦在多倫多與當地政、商、學界人士餐敘，強調台加穩固的夥伴關係可帶來更多安全與繁榮。



穩固台加關係 加強國際支持

綜合台媒報道，蔡英文21日晚間於加拿大多倫多出席晚宴，與聯邦議員史葛洛（Judy Sgro）等政商學界人士交流，強調台加共享民主、自由價值觀，彼此合作能讓雙方更加安全、繁榮且具有韌性。她特別提到，加拿大國會本月通過的挺台動議，彰顯台加關係的大幅提升，包括支持台灣參與WHO、ICAO等國際組織，與去年簽署的投資促進及保障協議（FIPA），均為雙方深化夥伴關係的里程碑。

加國議員：蔡英文此行是「破冰之旅」

晚宴上，加台國會議員友好協會會長史葛洛致詞時，讚揚台灣代表的是一個身處在逆境下的民主，並形容蔡英文此行是台加關係的「破冰之旅」。同時，史葛洛期盼在此之後，能再見到蔡英文訪問加拿大「很多很多次」。

此外，多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）也特別向蔡英文致敬，讚揚她作為女性領導人的成就，尤其在疫情期間的表現令人敬佩。

傳中共動員干擾活動

台媒《自由時報》報道，跟據台加雙方安全單位掌握，在蔡英文出訪期間，北京透過駐加國使領館及海外僑務系統，召集當地僑民、幫派分子及部分留學生，在蔡英文出席活動期間進行抗議干擾行動，並提供每人250至280元加幣的津貼。相關抗議活動涵蓋機場、酒店與活動場地，並指示參與者在網絡上散布「反對蔡英文竄訪」、「台灣是中國一部分」等言論，試圖干擾輿論。

蔡英文出訪加拿大，與當地僑界人士見面。（Facebook@蔡英文）

儘管如此，蔡英文行程依舊順利進行，蔡英文並感謝加拿大政府和相關單位的協助，並表示這樣的滋擾無法改變台灣堅持民主的信念。

擬聖誕節前訪問美國

台媒《聯合報》則報道，待結束此次訪加行程後，蔡英文將直接返台，並擬於聖誕節前訪問美國，在當地智庫及大學發表演說，持續為台灣爭取國際支持。報道引述僑界人士說法認為，蔡英文此次訪加不僅具有歷史意義，更有助於深化台加雙邊關係，鞏固台灣的國際地位。