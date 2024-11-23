薄熙來之子薄瓜瓜今日台灣成婚　新娘許惠瑜正面照、學歷曝光

中共前政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，今日（23日）在台迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，二人在新竹The One南園人文客棧舉行婚禮。許家行事低調，故許惠瑜一直帶著神秘色彩。不過據《鏡週刊》報道，許惠瑜的容貌、學歷及工作經歷曝光。



《鏡週刊》報道指，經過多方比對確認，LinkedIn平台上的「Deffany H.」，就是新娘許惠瑜。資料顯示，許惠瑜擁有美國哥倫比亞大學碩士、英國倫敦大學卡斯商學院（現稱貝葉斯商學院）學士學位。她2020年11月到2024年3月任職於「Crimson Education」，2019年9月到2020年5月任職於「Planned」，2017年5月到2019年4月任職於「Event and Auction Specialist」，2016年3月到2017年2月任職於「Post Sale」。報道指，這顯示許惠瑜的工作城市和薄瓜瓜的工作吻合，且在哥倫比亞大學讀書的時間點也吻合。

許惠瑜正面照曝光。（Crimson Education網站）

許惠瑜正面照曝光。（Crimson Education網站）

「Deffany H.」就是許惠瑜。（LinkedIn）

許惠瑜學歷。（LinkedIn）

許惠瑜曾在「Crimson Education」工作。（LinkedIn）

「Deffany H.」的帳號顯示其與薄瓜瓜有交集。（LinkedIn）

另一方面，《聯合報》報道，根據Youtube上一則《履歷優秀的加拿大中學生，如何在美加高等教育中名利雙收？》的影片，內容是「多倫多媽媽部落空中課堂」，嘉賓為Crimson Education的Deffany老師，這位老師正是許惠瑜，與LinkedIn平台上的照片及個人資料一致。

許惠瑜獲邀上「多倫多媽媽部落空中課堂」。（Youtube＠GTAmomclub 多倫多媽媽部落）

報道引述知情人士指，許惠瑜是在就讀美國哥倫比亞大學時與薄瓜瓜相識，當時薄瓜瓜先開始追求，「瓜瓜也算是小帥哥」，兩個年輕人於是走在一起，並在學業完成後一起到加拿大。

薄瓜瓜與許惠瑜今日在新竹南園舉辦婚宴，據報現場管制相當深嚴。報道指，之所以會戒備如此深嚴，主要是因為廠商、工作人員都簽了保密條款，對外不能透露任何細節，就連會場也搭起棚架，防止空拍機至高拍攝。

而隨著婚禮將近，喜宴菜色也曝光，據報是採台灣高端餐飲目前最流行的「台魂法菜」型制，預計會有靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」的明蝦，還有豬油拌飯、蘿蔔糕湯等。