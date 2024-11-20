薄熙來之子薄瓜瓜娶台灣醫院千金極神秘 婚前派對地點曝光即取消
撰文：中天新聞網
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薄熙來之子薄瓜瓜情定台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜。
外傳婚宴前一日在北市信義區「Joyce East意式餐廳」辦「婚前派對」，因地點曝光且取消，不排除將另覓場所舉行。
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中共中央政治局前重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，與羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜交往多年。
外傳薄瓜瓜已赴台多日，2人婚宴將在23日於新竹縣新埔鎮「The One 南園人文客棧」舉行，女方家長日前面對媒體詢問相當低調不願證實此事。
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除了23日在新竹包場舉辦婚宴外，原本在婚宴前一天預定在北市信義區舉辦「婚前派對」，地點19日也被媒體曝光。
《中天新聞網》掌握獨家訊息，22日晚間在「Joyce East意式餐廳」的婚前派對，因為地點曝光且隱密性堪慮而臨時取消，不排除另覓更私密場所舉辦。
據了解「Joyce East意式餐廳」位於著名豪宅新光捷士堡1樓，鄰近101大樓及信義區豪宅，寬敞挑高裝潢低調奢華，餐點以精緻意法料理為主，餐廳空間數百坪，除了有開放式用餐環境外，還有私密的宴會場地，可展開成容納60人以上的宴會場地或是200至300人的酒會，薄瓜瓜的「婚前派對」應原訂在這個場地。
但根據《中天新聞網》記者觀察，「Joyce East意式餐廳」雖然有私密的宴會廳，但就算車輛從停車場進入大樓地下室，男女主角與賓客出入仍需從餐廳前後2個出入口進出，無法保有完全的私密性，且餐廳周圍全是挑高的落地玻璃帷幕，加上外面開放式用餐區太大難以控管客人，所以只好臨時取消。
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