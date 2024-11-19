薄熙來之子薄瓜瓜情定台灣「小魔女」　親家昔日政商望族背景曝光

中共前政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，即將迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。這樁橫跨兩岸的豪門婚事，不僅讓許惠瑜「從小美到大」、「小魔女」的稱號再次成為話題，也讓許惠瑜家族「博愛黨部」這段台灣政壇往事重回公眾視野。



薄熙來落馬前，薄瓜瓜在海外留學照。（Facebook@BoGuaGua）

綜合台媒報道，許惠瑜自幼備受寵愛，父親許子文與兩位兄長對她疼愛有加，雖然被家人視為「小魔女」，但她性格溫和、舉止優雅，深受親友喜愛。

「新娘子有在台灣完成學業，是不是讀完高中才出國深造，我不太記得了」，知情人士向台媒《聯合報》透露，許子文有兩個兒子，許惠瑜是唯一的女兒，不僅父親寵愛，兩個哥哥也是「寵妹型」，許惠瑜自小就是被家人寵養長大。是家人口中的人見人愛的「小魔女」。

薄瓜瓜的「準岳父」許子文（左）面對媒體追問，微笑不語。（聯合報）

知情人士說，雖然被慣著養，但新娘子從小無論性格、氣質、舉止都很有教養，沒有像電視劇的嬌嬌女脾氣，很討人喜歡的女孩。

對於薄瓜瓜與許惠瑜即將邁入婚姻殿堂，知情人士透露，兩人早在哥倫比亞大學相識，經歷愛情長跑後，感情穩定，畢業後共同赴加拿大發展，最終修成正果。婚後兩人預計將在海外生活。

與此同時，許惠瑜的家族背景亦備受關注。許家經營的羅東博愛醫院創辦於1953年，早年曾因其政商影響力，被稱為國民黨「博愛黨部」。創辦人許文政身兼醫學與政壇角色，曾任宜蘭縣議長、監察委員及台灣總統府資政，其兄羅文堂則擔任過國民大會代表。許派一度在宜蘭地方政壇舉足輕重，但隨著台灣政局變遷，家族政治勢力逐漸淡出。

醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院住院醫療大樓外觀。（聯合報）

儘管許家現已淡出政壇，但博愛醫院仍是宜蘭最具規模的醫療機構之一，擁有44個專科、近千床位，承擔重要的醫療急救任務。這場婚事不僅引發對許家過往的追溯，也讓薄瓜瓜這位出身中共「紅色家族」的公子哥，再次成為兩岸輿論的焦點。

目前，雙方家屬對婚事保持低調，準岳父許子文及其子許豪在公開場合被問及婚事時，均未作回應。而薄瓜瓜因家族背景特殊，父親薄熙來落馬後行事低調，順利完成博士學位，取得美國律師資格證。有消息稱，他在2016年取得紐約州律師執照，次年加入加拿大鮑爾集團，任業務分析師，擺脫了外界對紈袴子弟的刻板印象。