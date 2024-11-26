台灣民嘴周玉蔻　亂爆料蔣經國兒子和前中國小姐緋聞案遭判1年6月

2022年台灣名嘴周玉蔻、蔡玉真指稱前中國小姐張淑娟，是台灣總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，但經查與事實不符，周、蔡被起訴涉犯加重誹謗等罪嫌，周道歉不認罪，張淑娟怒求法官判處2人各1年6月徒刑。



臺北地院今（26日）判決，依照個資法分別判處蔡、周2人各1年6月徒刑，可上訴，若全案定讞，2人需入監服刑。



台灣名嘴周玉蔻。（資料圖片）

2022年9月周玉蔻屢次指稱當時競選台北市長的蔣萬安，並非故總統蔣經國孫子、不該謊稱蔣家血統騙選票，周更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴（原姓章）的「晶華緋聞案」，女主角曾任中國小姐、空姐等身分。

周玉蔻之後上節目指稱這位女主角就是1988年榮獲中姐后冠的張淑娟。蔡玉真跟進指出「從1999年案發時間擔任晶華飯店VIP訂房主管的口中，確認當晚訂房和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。

張淑娟出庭帶著當年中姐冠軍彩帶，強調出國比賽為國爭光，早已退休多年，是60歲以下臺灣民眾不認識的大嬸，卻無端遭誣跟有婦之夫滾床單，緋聞案女主角明明另有其人，當年報導的記者都還活著，周、蔡2人公然作假，「為何不先來問我、為何追殺我一個老百姓？」

張淑娟批周、蔡2人「用舌頭殺人」、毀人名節，靠八卦沖高收視率，要2人若有羞恥心、應該封麥退出媒體，張並請求法官判周、蔡2人各1年6月徒刑、不得緩刑。張另向周、蔡及民視公司連帶求償精神慰撫2000萬元。

審理中，周玉蔻再三強調她的「消息來源」是一場餐會，時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街「玖尹」新派中式餐酒館B1，周一度聲請傳喚餐廳公關經理戴芝蕙作證證明其爆料有所本。

戴芝蕙在檢方偵辦與法院開庭時作證，均全盤否認周、蔡2人說法，堅稱在飯局初次見到周玉蔻、僅客套寒暄，她雖認識蔡玉真，但從沒說過替張淑娟訂房，張也從沒托她訂房，況且「當年不是大家都知道緋聞案女主角是誰嗎」。

檢方批周、蔡「只有餐會上的捕風捉影」，爆料內容是無關公益的私德，「若非為了搏眼球，此事與她們有何關係」，周、蔡2人卻任意在社會公器散佈，毫不考慮張淑娟可能受到傷害。

周玉蔻出庭「誠摯道歉」但不認罪、堅稱有求證、爆料有公益性，目的是檢視蔣萬安參選是否濫用「蔣家後代」紅利，得知爆料出錯，也立刻道歉、非故意誹謗。

蔡玉真則在爆料後退出螢光幕，出庭認罪表示很遺憾，對張淑娟所受壓力感同身受，但蔡抱怨張「被害想像」創造出對她不實的指控、令她身心俱疲，「其實我比她更痛苦」。