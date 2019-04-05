誣指馬英九收2億獻金　台名嘴周玉蔻判賠180萬道歉定讞

台灣前總統馬英九認爲媒體人周玉蔻透過新聞、節目、臉書指他收受頂新集團2億元（新台幣．下同）毀損名譽，台灣高院此前在二審後判周玉蔻賠償180萬元，並在四大報刊道歉啟事。 台最高法院周三（3日）駁回周玉蔻的上訴，全案定讞。馬英九辦公室同日回應表示，對法院最終做出公正判决感到欣慰，希望此例以儆效尤。

台灣前總統馬英九指控名嘴周玉蔻侵害其名譽權。圖為周玉蔻。（聯合新聞網）

馬英九指控周玉蔻誹謗

綜合台媒報道，馬英九指控，周玉蔻在2014年12月17日起，先在政論節目上稱「國民黨有收頂新魏家二億元政治獻金」，指黨中央有人是頂新門神，之後在其Facebook上寫「馬總統競選團隊在選舉期間，有收受法令規範以外捐款獻金2億元。」接著在電子報上加碼稱「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統，馬團隊的頭頭」。

馬英九認爲遭憑空抹黑，致使個人社會評價、名譽受損，因此刑事提告加重誹謗，民事部分則要求周玉蔻賠償1000萬元並登報道歉。

周玉蔻抗辯，强調她曾向《美麗島電子報》總編吳子嘉、國安會前副秘書長張榮豐查證，因爲政府處理食安危機時對頂新魏家有特別待遇，她推測與收受政治獻金有關，所以是基於公益報導評論，沒有惡意損害馬英九名譽。

一審法院判周玉蔻免賠，馬英九上訴；二審認爲周沒進一步查證傳聞是否屬實，侵害馬名譽權，判她賠180萬元並在四大報刊道歉啟事。

馬英九辦公室3日回應案件稱，對法院最終做出公正判决感到欣慰。（資料圖片/聯合新聞網）

馬英九：尊重言論自由 但要捍衞清白

馬英九辦公室3日表示，馬英九一向高度尊重言論自由，不輕易興訟，但部分人士因此有恃無恐，屢屢惡意造謠，馬英九爲捍衞自身清白及端正社會風氣而采取法律行動，對於法院最終做出公正判决感到欣慰，並盼以儆效尤。

另一方面，味全公司前董事長魏應充在4日也發文指出，自己也是遭受名譽損害的人，「大家只看到馬英九先生的妨害名譽官司勝訴，卻忽略掉我的角色。魏家是被指稱送錢的人，名譽的損害不下於馬先生。」他並指出自己不提告不代表未來不會，稱自己的善念已經被是非不明給吞噬掉，只希望回歸到一般正常人都會追求的最起碼公義。

（聯合新聞網/ETtoday新聞雲）