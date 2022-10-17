黃義交墮樓亡　生前因「寶寶事件」捲周玉蔻何麗玲三角戀震撼政壇

曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員的前立委黃義交17日（周一）下午5時許自台北市內湖住處墮樓，黃義交被發現時已無呼吸心跳，送醫搶救後不治，終年69歲。

綜合台媒報道，黃義交生前最為人所知的緋聞是曾捲入資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，事件震撼政壇，被稱作「寶寶事件」（黃義交對所有女友均暱稱為「寶寶」）。



綜合台媒《聯合報》、三立新聞網等報道，周玉蔻1995年和時任台灣省政府新聞處長的黃義交交往，1998年黃義交同時與名媛何麗玲發生關係，後來兩女聯手設局，周玉蔻躲進何麗玲的衣櫃偷聽兩人談判，當時何麗玲大聲質問黃義交「你和周玉蔻到底是甚麼關係？」，黃義交以不屑口吻回應稱「那個沙皮狗啊」，令周玉蔻氣到衝出衣櫃，指著黃義交破口大罵。

周玉蔻1998年在廣播節目公開此事，並透露曾懷上黃義交的孩子，卻被對方以政治前途為由要求她墮胎。手術當天黃義交把車停在醫院外面，要她自己走進去醫院，她完成手術後還要拖著虛弱的身體自己開車回家，令她忍不住痛哭。此事披露後，黃義交遭到降職。

這段三角關係以周玉蔻退出收場，其後黃義交與何麗玲一起好一段時間，直到2003年何麗玲對外證實兩人分手。

據早前報道，1998年，黃義交以無黨籍身分參選第四屆立法委員並順利當選，自此開始從政之路。2000年，親民黨創立，黃義交加入親民黨，曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，被視為親民黨主席宋楚瑜心腹，其後黃義交又曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。

黃義交連續四度獲選任立委，但在2012年，黃義交意外落選立委，其後受時任台中市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康原因請辭。

黃義交（左）被視為親民黨主席宋楚瑜（右）心腹。（《聯合報》）

親民黨前立委張碩文稱，親民黨主席宋楚瑜得知黃義交逝世的消息後，非常震驚跟難過。親民黨發出新聞稿稱，宋楚瑜表示，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考。突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

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