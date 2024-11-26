蔡英文：台灣還有時間　國際應優先支援烏克蘭

蔡英文11月23日以「馬凱恩公共服務領袖獎」得主的身份出席「哈利法克斯國際安全論壇」，並發表20分鐘的演講，呼籲國際社會優先力挺烏克蘭，認為基輔比台北更需要武器，因為台灣「還有時間」準備應對挑戰。蔡英文的發言引發廣泛關注，包括《Politico》與《衛報》在內的多家國際媒體紛紛報道。



台媒《風傳媒》報道，蔡英文在演講中表示，世界正面臨重大挑戰，民主國家需要在快速變化的國際格局中適應並制定合作策略。她提到，新冠疫情引發全球性經濟衰退，而威權政權則利用其領導一致性的優勢變得更為強大。蔡英文直言，獨裁政權之間的勾結對民主國家構成內外雙重壓力：在國際上挑戰民主秩序，在國內則加劇通膨、失業等經濟問題。

蔡英文表示美國應盡力幫助烏克蘭人，台灣還有時間。（Facebook@蔡英文）

蔡英文認為，儘管民主國家面臨內部困難，但加強合作比以往任何時候都更為重要。「合作是對抗威權主義的關鍵，國際社會需要構建一個強大的民主聯盟，來應對獨裁者對全球安全與民主生活的威脅。」

支持烏克蘭是維護國際秩序的關鍵

談到俄烏戰爭，蔡英文指出，民主國家應繼續全力支持烏克蘭，因為這不僅是對民主價值的堅守，也是對侵略行為的有效威懾。「烏克蘭的勝利將對未來的侵略行為形成最有力的震懾。」

她強調，俄羅斯的侵略對全球經濟和社會造成毀滅性影響，供應鏈中斷與通膨問題已傷害到世界各地民眾的福祉。她呼籲，國際社會應該為烏克蘭提供更多幫助，「因為烏克蘭的勝利是對全球和平的保障。」

蔡英文出訪加拿大，與當地僑界人士見面。（Facebook@蔡英文）

同時，蔡英文也在演講中還強調了台灣在國防領域的努力。她指出，台灣在過去8年中持續增加國防預算，投入成長達80%以上，創下歷史新高。台灣不僅提升傳統大型武器的採購，也大力發展不對稱戰力，例如陸基反艦巡弋導彈。此外，台灣學習歐洲的經驗，成立全民國防動員機構，強化後備軍隊訓練，增強整體社會韌性。

「這些措施表明，台灣並未將國際夥伴的支持視為理所當然，而是努力承擔自己的責任，確保在危機中具有足夠的應變能力。」蔡英文說。

信息戰與認知威脅構成挑戰

蔡英文提到，信息戰和認知戰是當前民主國家面臨的重大挑戰，特別是在AI技術崛起後，虛假信息的傳播速度和範圍進一步擴大。她表示，外部勢力利用民主國家的自由信息環境，試圖挑撥社會內部關係，削弱民主基礎。蔡英文強調，台灣作為信息戰的前線國家，已經開始加強政府與社會的戰略溝通能力，並且致力於與其他民主國家合作，共同建立信息韌性。

蔡英文最後感謝國際社會對台灣的支持，並強調台海的和平穩定對全球安全繁榮的重要性。她提到，許多國家已在台灣海峽執行航行自由行動，這樣的團結對於台灣至關重要。蔡英文向眾人表示，面對數十年的恐嚇，台灣已經變得更加堅韌和務實，台灣期待與更多具有共同價值觀的夥伴合作，建立一個長期穩定的機制。