特朗普2.0｜北大教授：不排除改變對台戰略模糊策略

在周五（29日）一場國際研討會上，北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，特朗普（Donald Trump）重返白宮對中國而言挑戰遠遠大於機遇，且不排除他在台海議題上，改變對台戰略模糊策略。



周五，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所、中央研究院政治學研究所、政治大學東亞研究所、台灣大學政治學系在文化大學建國校區召開「習近平主政下中國式社會主義現代化的意涵與前景」國際研討會。

賈慶國透過視訊與會，以「美國總統大選後的美中情勢」為題發表講話。他表示，特朗普重返白宮對中國而言是挑戰遠遠大於機遇，競選期間，他提過要對中國加徵關稅，由於美國自身的經濟問題，其施壓力道會進一步地加大，現在美國已經不談自由貿易，談的是貿易保護主義。

2024年11月6日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

賈提到，與拜登（Joe Biden）政府小院高牆策略有別，特朗普政府恐對中國高科技產品出口實行「大院高牆」政策，還會施加其他國家壓力，限制這些國家與中國的科技、技術合作。他推估，其還會打壓孔子學院、不發給共產黨員與其家屬簽證、限制留學和學術交流等中美人員來往、交流。

在台海議題上，賈認為特朗普應會採取具體行動，如提高台美來往層級，派出國務卿、國防部長或中情局長訪台，或是改變台灣駐美代表處地位，將其變成一個實質性外交機構，並加大對台軍售力道，最後就是改變對台戰略模糊策略，這些可能性都不能排除。

他又提到，在美國對外關係上，特朗普會用單邊主義做法，這減輕了美國結合盟友為中國帶來的壓力，但從另一方面而言，少了盟友的牽制力量下，可能使得美國對抗中國的動作更加地肆無忌憚。

北京大學國際關係學院教授賈慶國。（中國時報）

然而，中國有挑戰也有機遇。賈慶國認為，中美貿易量大，美國通貨膨脹問題嚴重，限制了美國對中國大幅提高關稅的可能性，所以對中國加徵60%關稅、取消中國永久正常貿易關係（PNTR）地位等做法，較多的是為了取得談判籌碼，兩國還是有可能達成某種妥協方案。而加大高科技產品出口中國的限制，將對美國高科技公司構成損害，也很難達到完全脫鉤，做法也損害美國盟友利益，故美國實際可以再加大限制的空間很有限。台海議題方面，由於特朗普反覆訴求和平，推估其看待台灣也會用較為謹慎的做法。

但賈慶國強調，中國畢竟經歷過一屆特朗普政府，不能再有太多幻想，必須積極展開外交活動、爭取國際支持，盡量地聯合更多國家抵制特朗普政府損害大家共同利益的非理性行為，「從中國的角度來講，要丟掉幻想，準備鬥爭」。

他最後提到，中國會繼續堅定地維護國家的核心利益，特別是領土和主權利益，在這些部分，北京完全沒有讓步的空間；而中美關係不好的話，台灣可能面對的問題挑戰會更多、危險也更大。