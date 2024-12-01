國台辦：堅決反對台灣地區領導人以任何名義任何理由「過境」美國

賴清德11月30日起出訪3個南太平洋台灣友邦，去程時會過境夏威夷停留兩晚。

12月1日，外交部表示，中方對美方安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

國台辦發言人陳斌華表示，外交部已向美方提出嚴正交涉，中方堅決反對美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由「過境」美國，這一立場是一貫的、明確的。



陳斌華表示，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，持續謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉。

陳斌華稱，無論賴清德當局採取什麽伎倆進行謀「獨」操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

陳斌華指，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性和危害，慎之又慎處理台灣問題。

賴清德抵達美國夏威夷過境停留兩晚。（Facebook@賴清德）

賴清德抵達美國夏威夷過境停留兩晚。（Facebook@賴清德）

外交部表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。中方對美方安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

外交部指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。