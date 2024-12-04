海基會：3台灣一貫道信徒滯陸　尋求對岸協助不獲回覆

海基會秘書長羅文嘉周三（4日）表示，3名來自台灣的一貫道信徒在大陸遭逮，台方尋求海協會協助，不過沒有獲得回覆；依兩岸共打協議窗口欲了解狀況也未獲得回應。



羅文嘉提到，約在今年10月10日前後，發生大陸公安闖入民宅事件，逮捕了裏面一些民眾。他不清楚詳細總人數，但確定其中有3人為台灣一貫道信徒，平均年齡約70多歲，據悉是過去陪當地人讀一貫道經書。

羅文嘉表示，當事人家屬有與海基會尋求協助，海基會傳真對岸海協會欲了解當事人狀況，希望獲得支援、協助，不過沒有獲得回應；另也循海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議窗口聯繫，也未獲回覆。

海基會秘書長羅文嘉。（聯合報）

羅文嘉坦言，對岸一直沒有具體回應，海基會透過其他管道試圖了解當事人狀況，與以往類似案子相比，該案仍有非常多不透明的地方，目前可以提供給立法院、外界的資訊也很有限；海基會已提供家屬一些法律支持與協助。

陸委會主委邱垂正強調，大陸沒有宗教自由，加上近年來不斷地推出國安相關法規，台灣民眾赴陸有相當的風險，目前旅遊警示為橙色燈號，建議台灣民眾審慎評估赴陸必要性。

邱又提到，去年發函對岸3179封，但皆「已讀不回」，基於避免誤解、誤判，還是會提供有價值的資訊給對方參考，目前兩岸協議工作層級有在互動，不過沒有進一步的互動。