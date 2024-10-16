兩岸僵局何解？海基會盼送梅花鹿給大陸：取名「和和」、「平平」

台灣海基會秘書長羅文嘉16日登上連江縣北竿鄉大坵島，在餵食梅花鹿之後，他提議向對岸送一對梅花鹿，一隻取名「和和」、一隻取名「平平」，也就是「和平之鹿」。他表示，希望未來兩隻梅花鹿可以在大陸生下更多「和和平平」，代表台灣人的心願與價值。



墾丁國家森林遊樂區的梅花鹿在白天出門散步。（台灣森林護管員沙琦雯）

羅文嘉搭小船從北竿抵達大坵島，他提到，從大坵穿越高登，經過海到達對岸，總共差不多10公里，希望這條路是一條「和平之路」，就如大坵島上的梅花鹿，是「和平之鹿」一樣。

他說道，自己上午搭乘的小船非常顛簸，象徵和平之路也不好走，「因為各自有不同的成見，要在不同中尋找相同，用和平的方式化解歧異。」羅文嘉接著說道，和平之路雖然不好走，可能要走10、20、30年，但是仇恨之路如果踏上去，是100、200、300年，更不能走。

海基會秘書長羅文嘉（左）、陸委會副主委梁文傑（中）15日到馬祖，參訪連江縣政府，與副縣長陳冠人（右）合影。（中央社）

羅文嘉提26共識 國台辦：不要另起爐灶

羅文嘉此行也前往馬祖舊戰地崗哨「26據點」參訪。羅文嘉表示，所謂九二共識是30年前的架構，拿來談未來30年甚至300年的關係已經過時，「非常歡迎海協會來到這邊協商，談出『26共識』」。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華16日以「不要另起爐灶」直接拒絕，重申「九二共識」就是兩岸協商的大道。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

陳斌華稱，「我想九二共識就是明路，就是大道，沒有必要另起爐灶」，搞什麼「二六共識」。

陳斌華接著呼籲，應認真回顧兩會協商取得的成果，造福兩岸人民，推動兩岸和平發展的光榮歷史，找出正確的答案，不要另闢蹊徑，不要另起爐灶。

解放軍圍台軍演剛過 羅文嘉：希望展現對和平的追求

羅文嘉說，「和平之路需要捍衛，前兩天對岸的軍機、軍艦來騷擾，讓和平之路蒙上陰影，所以今天海基會很誠摯的，對方派送軍機、軍艦來騷擾，我們希望展現我們對和平的追求，透過對岸的海協會，協調送一對梅花鹿到對岸福州的動物園。」

配合中國大陸軍演、中國大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

羅文嘉稱，「和平之鹿」代表對和平的價值跟信念追求，送到對岸去，將來在大陸生下小鹿，會有更多的和和平平，「這代表我們台灣人的心願、價值。」