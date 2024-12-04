韓國戒嚴｜民進黨遭質疑「挺戒嚴」火速刪文　律師：台韓無法比照

韓國總統尹錫悅昨晚（3日）突然宣布戒嚴震驚全球，但戒嚴短短6小時後就在國會全票通過被解除。在台灣，民進黨立院黨團在社交平台發文，以台灣立法院狀況比擬，遭質疑是「挺戒嚴」，之後火速刪文澄清。對此，有台灣律師表示，台灣無法比照韓國戒嚴，因法律程序及要件不同。



在尹錫悅發布戒嚴後，立法院民進黨團在Threads發文，以台灣立法院狀況比擬，批評藍白兩黨刪國防預算、違憲擴權，遭國民黨質疑「挺戒嚴」後火速刪文並澄清。

民進黨團以台灣立法院狀況比擬，批評藍白兩黨刪國防預算、違憲擴權。（Threads）

民進黨團遭國民黨質疑「挺戒嚴」後火速刪文，並澄清。（Threads）

韓國總統發布戒嚴被認為是總統反制在野黨的非常手段，對此，律師黃帝穎在Facebook發文介紹，台灣無法比照韓國發布戒嚴，有兩大法律理由，首先是法律程序不同，台灣總統如發布戒嚴，必須先經過立法院通過或追認，才會合法生效，但韓國總統發布戒嚴，是國會過半否決才會失效，兩者不同。因此，韓國軍警封鎖國會，應該是為了避免戒嚴令被國會否決的極端手段。

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黃帝穎續指，台灣《戒嚴法》明文「戰爭或叛亂發生」為要件，戒嚴嚴重影響人民權利，是進入緊急狀態的最後手段，台灣遭受大陸武力攻擊，才較符合戒嚴法要件「戰爭或叛亂發生」，因此韓國的戒嚴令與台灣法律要件並不相同。

黃帝穎認為，台灣要反制藍白「毀憲亂政」，目前無法援引韓國戒嚴的非常手段，還是回歸立法院議事攻防、公民力量監督和憲法法庭最後把關。而就算是例外的急迫情況，如議會硬推癱瘓憲法法庭的「憲訴法」，還是能以行政院長拒絕副署、守護民主憲政的方式，讓毀憲惡法不生效，此時藍白回歸憲法，如不同意行政院長拒絕副署，就應提起不信任案，倒閣後議會全面改選，直接面對最新民意。

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