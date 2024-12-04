韓國戒嚴｜前美女主播出手搶槍與軍人正面衝突　對峙畫面網絡瘋傳

南韓總統尹錫悅3日晚間10時突襲宣布戒嚴，經過約6個小時後，4日凌晨宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊，這場鬧劇引起極大風波。韓前美女主播安貴朎被拍到在國會外跟軍人正面抗爭，甚至直接抓住軍人槍頭，掀起韓網議論。



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據《Oh my TV》報導，35歲前美女主播安貴朎目前是民主黨發言人，3日晚間現身國會外阻止軍人行動，當場以手握住對方的槍頭，一度和軍人互相搶奪槍枝爆發衝突，邊搶邊氣憤開罵，批評軍人不應對平民百姓動武：

「你們不羞愧嗎？」



畫面在網路上瘋傳引發兩派議論。

前美女主播安貴朎。（網路圖片）

尹錫悅3日晚間突然頒布非常戒嚴令，不僅執政黨國民力量與多名政府部會首長無人知情、就連現場駐點記者也是至最後一刻才發現不對勁。對此，南韓最大在野黨「共同民主黨」透露，最快4日就會在國會針對尹錫悅發起彈劾案。根據《韓聯社》，南韓總統辦公室關係人士透露，尹錫悅原定4日上午將出席毒品應對相關檢討會議，不過因受此次戒嚴令影響，目前公開行程將會順延。

示威者國會外聚集 有人以肉身阻軍隊進入 點圖放大看更多韓國戒嚴相關照片：

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尹錫悅今凌晨在總統府發表撤回戒嚴談話，表示根據國會解除戒嚴的要求，身為總統他已決定解除前一晚11時（香港時間10時）宣布的戒嚴令。他並稱當時是「以拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力」。同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊。

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