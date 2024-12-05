賴清德參訪關島議會　成台灣總統第一人

台灣總統賴清德展開任內首次外訪，並過境關島。他周四（5日）上午參訪關島議會，是台灣總統第一次進入關島議會。關島議會議長贈賴清德友台決議文，對此賴表示，關島議會支持台灣的國際參與，協助台灣走向世界的重要力量，他代表台灣人民表達最誠摯的感謝。



關島已經連續四年通過決議，支持台灣的國際參與。是次決議文提及，關島持續歡迎全球領袖蒞訪關島，而賴清德來訪有助強化台灣與關島在文化、教育、經貿、觀光與公共衛生合作；關島議會謹代表關島人民歡迎賴清德蒞訪關島，並感謝台灣對關島經濟與民眾貢獻。

賴清德致詞時表示，他非常非常榮幸，受邀參訪關島議會，並接受關島議會通過的友好決議。台灣和關島淵源深厚，共同擁有南島語族的文化，如同一家人，並共享民主、自由、人權的普世價值，也是志同道合的夥伴，台灣和關島議會以及關島全部的人民，將會在議會一年又一年通過的決議上面，建立起良好的基礎，促進台灣和關島的各項合作，包括教育、交通、產業、經貿、文化等各種合作。

賴又表示，就在上周，台灣與關島已經逐漸恢復直航。藉此機會，他邀請各位參議員訪問台灣，感受台灣人的熱情與好客，並讓台灣和關島，在觀光、農業、以及原住民文化等各領域，持續增進交流，創造人民的福祉，「未來讓我們繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵的力量」。