男子坐地鐵讓座給老翁　竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家

山東青島一名年輕男子日前搭乘地鐵時，好心讓座給一名老爺爺。



不料老爺爺竟拿出手機裡的AV片給他看，還邀請男子去家裡玩，並說了一些涉及性騷擾的話，令男子相當不舒服。

點圖放大看相關照片：

+ 25

根據內媒報導，男子表示，他上車之前，老爺爺就在站台主動過來跟他搭話了，進入車廂後，他主動把座位讓給對方，去了另外一節車廂。

不料，老爺爺竟追了過來，男子說，過了大概四五站，他身邊出現很多座位，老爺爺坐到了他旁邊，突然拿出手機，逼他看手機裡面的AV片。

「他還給我100元（人民幣）邀請我去他家玩，又說了很多噁心的話！」

【延伸閱讀】地鐵鹹濕阿叔狂摸鄰座美女 捉實手腕再非禮極倡狂 誇張影片曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 17

男子後來逃離了現場，但回家後仍感到很不舒服、很噁心，於是在網絡上說出了自己的遭遇。

青島地鐵的工作人員表示，已經接到相關通知，現場情況正進一步調查中，公安機關已經介入調查，他們會積極配合：「如果乘客在乘車中發現此類情況，可及時撥打110報警或者聯繫工作人員。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】