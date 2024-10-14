廣州女註銷手機號碼後漏做一件事 百度網盤私密照盡洩慘遭性騷擾
撰文：盛昀
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內媒《瀟湘晨報》報道，廣州的伍女士發文稱，她註銷手機號後，並未解綁該號碼關聯的百度網盤。該手機號新號主登錄了女子的百度網盤賬號，看到女事主的照片、私隱及通訊錄等等，並多次騷擾女事主。
伍女士表示，她在今年三月就一直被新號主騷擾，不停地申請加她的微信。今年四月，新號主還曾半夜打電話給伍女士稱「美女身材真好，為什麼不通過我微信」。
直至10月10日，伍女士添加了新機主的微信，對方將伍女士的私隱照發過來並詢問照片中的人是否是伍女士，並對女事主進行「身材真不錯」「已經看完了，比我還色」等等言語騷擾。
在交流過程中伍女士得知，資料應該新號主從百度網盤得知。對於對方的騷擾，她則表示「真的太猖狂」。據悉，伍女士嘗試聯繫百度網盤的客服未得到回應。目前，伍女士表示已經報警。
百度網盤客服回應稱，若發現賬號有非本人登錄記錄，可以查看具體詳情，踢出其他設備的登錄狀態。為了賬號安全，可以開啟登錄保護：在異地、網頁等情況下登錄時，會驗證身份。
事件引發網民關注，不少人表示手機號綁定的軟件太多：「註銷號碼應該全部自動解綁，有時候綁定一些東西後面自己都忘了」「現在手機號綁的東西太多，一個驗證碼就能登錄，換新號前要先把舊號解綁再銷號」「app本來就不應該強制關聯手機號」「上次我買的手機卡也是小米網盤是上一個主人的，也有私隱照片，我都給幫忙刪了」。
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