奧運擊敗中國選手「麟洋配」杭州比賽　場邊觀眾喊：台灣是中國的

2024年世界羽聯年終總決賽12月11日在杭州點燃戰火，兩屆奧運金牌組合「麟洋配」李洋、王齊麟再度攜手征戰，小組賽首戰遇到同樣來自台灣的「李楊配」李哲輝、楊博軒，但比賽第一局，現場有一名女球迷在場邊突然大喊：「麟洋！台灣是中國的，知道嗎？」，該片段在Threads瘋傳，引發熱議。最終該場比賽仍由麟洋勝出。



2024年8月4日，巴黎奧運舉行羽毛球男雙決賽，由中華台北的李洋、王齊麟，將對決中國國家隊的梁偉鏗、王昶。（Reuters）

麟洋首局開打8：14落後，隨後一記底線球被判出界，麟洋便提出挑戰、等待鷹眼輔助判決，但此時一名大陸女球迷突然高喊：「麟洋！台灣是中國的，知道嗎？」其他地主球迷一聽爆出歡呼，該球迷又再喊：「台灣是中國的，知道嗎？」，現場球迷開始鼓掌，更有一個男子帶頭開始狂喊：「中國台灣」、「中國台灣」，李洋、王齊麟聽聞後只露出笑容，並未回應。

比賽結束後，有台灣網友在Threads分享爭議片段，並批評這樣在場邊喊「會不會有點沒品，麟洋奧運雙金是我們台灣的啦，台灣就是台灣啦，Taiwan No.1」，對此，中華職棒會長蔡其昌也在底下留言：「我們只會更團結，來面對打壓與挑釁。台灣加油。」

8月4日，巴黎奧運會，中華台北「麟洋配」李洋／王齊麟於羽毛球男雙決賽擊敗中國隊的梁偉鏗與王昶，成功衛冕金牌。（Hamad I Mohammed／路透社）

據了解，2024年巴黎奧運「麟洋配」擊敗中國羽球好手王昶與梁偉鏗，引發關注。2024年世界羽聯年終總決賽將是兩人最後合體，12月12日兩人迎接分組賽第2戰，面對世界排名第3的丹麥老將組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen以21：13、19：21、19：21遭到逆轉，無緣2連勝。