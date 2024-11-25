乒乓｜王楚欽奧運後低潮到奪總決賽冠軍　痛苦中被馬龍一句話拯救

在WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽）男單決賽，以4：0輕取日本的張本智和封王，王楚欽以鎖定年終第一的冠軍錦標，完結這充滿爭議的一年。

巴黎奧運男單32強出局後，這名男單世界排名第一的球手飽受，被內地球迷譏為「三十二郎」。王楚欽在奪得年終賽冠軍後，坦承生涯遇上低潮，不論練習與否都感到痛苦，但因為前輩馬龍的一句話，一直堅持到了現在。



勝出一刻，王楚欽的慶祝動作彷彿一吐烏氣。（新華社）

巴黎奧運男單32強，意外不敵瑞典「六角形戰士」莫利加特（Truls Moregard）後，王楚欽陷入低潮，由奧運至今次WTT總決賽前，他未曾贏過任何一次男單賽事冠軍，但男單世界排名一直在首位，反差令他備受抨擊。

不過今次總決賽，由於樊振東及馬龍退賽，首日兩名國乒男單選手林高遠及梁靖崑先後落敗，林詩棟又在4強激戰7局下不敵張本智和，王楚欽頓成國乒今屆賽事最後希望。

國乒男隊今次總決賽表現乏善可陳，首日4戰全敗。（新華社）

無獨有偶，王楚欽在8強正是擊敗莫利加特晉級，彷彿擺脫心魔下，他4強以4：1大勝佐積（Darko Jorgic）後，決賽更是以4：0橫掃張本智和奪冠，連續三屆於WTT乒乓總決賽封王。

取勝一刻，他張開雙手仰臉向天，彷彿一吐數月來的烏氣。這個冠軍，成為王楚欽今年圓滿句號。他賽後解釋，做出這個動作是因為能重新享受到觀眾、球迷帶來的勝利聲音：「我能重新享受到它，我感覺很幸福」。

王楚欽賽後指，終能重新享受觀眾歡呼。（新華社）

巴黎奧運後陷低潮 自嘲「不平凡一年」

王楚欽形容2024是不平凡的一年，當中有好也有壞，希望下年能夠變得更好。在現場以「不平凡」來形容這一年時，現場觀眾傳出零星笑聲。

事實上，奧運男單32強被莫利加特淘汰前夕，他剛與孫穎莎拿下混雙金牌，慣用球拍卻在賽後意外被記者踩爛，換拍後不敵莫利加特，一度成為網絡熱話。

儘管他事後一再澄清，「換拍」並非自己落敗原因，但仍成為網民揶揄對象，加上之後數次比賽成績不理想，亞錦賽男團戰時，更曾不敵年僅14歲的伊朗球手法拉吉（Faraji Benyamin），被嘲「到處為世界挖掘天才乒乓少年」。

王楚欽應是今年承受最多質疑聲音的乒乓球手。（新華社）

他回顧這一年參加了多項大賽，有很多不尋常而寶貴的經歷：「當時希望調整或過渡，因為中間可能經歷了一些事情，讓自己的心情、心態都沒那麼好，但不得不快馬加鞭地再出發。」

在痛苦中渡過每一天 被馬龍一句話拯救

本應沉澱一段時間，卻必須通過比賽來調整，王楚欽坦承過去這一段時間成績不理想，也漸漸找不到自我：「所以每天不練球甚至是練球的時候，其實都挺痛苦的，感覺找不到突破的點。」

王楚欽透露近期陷入低潮，每天都在痛苦中渡過。（新華社）

他表示，在這個時刻十分感謝前輩馬龍對自己說的一句話：「『堅持和意志力』，我覺得這幾個字，對於自己這一次比賽來說挺重要的。」

馬龍（右）以簡單的六個字，將王楚欽從痛苦中拯救。（Getty Images）

經歷低潮與外界質疑，王楚欽以一個總決賽冠軍，結束這複雜及充滿爭議的一年，當然能否配得上「世一」頭銜、能否成為國乒下一個領軍人物，仍需時間及奧運冠軍等錦標來證明，但重要的是，他沒有因挫折而被擊倒，而是帶着「堅持和意志力」，在失敗中負隅前行。