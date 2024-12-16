解放軍不宣而戰或成新常態　英媒：美台解讀分歧　挑戰升級

解放軍近日於東海、南海及西太平洋展開近30年來最大規模的軍事行動，但並未對外宣布演習，引發台灣、美國及其盟友對北京意圖的不同解讀。有日本官員認為，北京此舉創造出一種「難以應對的新常態」，加劇區域局勢不確定性。



大規模部署未宣布 台灣提升警戒

台媒《中央社》報道，賴清德本月6日結束訪問南太平洋友邦及過境美國後，解放軍隨後於9日至11日密集進行軍事行動，範圍涵蓋浙江、福建外海的7處保留區，並出動近百艘艦艇，其中2/3為海軍艦艇、1/3為海警船隻。台灣軍方迅速啟動應變中心，強調此次軍事行動對台威脅「非常嚴重」。

報道援引台灣國安官員說法指出，此次行動首次涵蓋解放軍3個沿海戰區，動員時間達70天之久，顯示出解放軍具備封鎖第一島鏈的能力，並對區域內鄰國構成愈來愈大的灰色地帶戰術威脅。

解放軍宣布12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

與此同時，有英國媒體報道，美國方面對此認為，近期解放軍軍事活動的強度雖高，但與以往大型演習「一致」，並不認為是針對賴清德過境美國的回應。有美方官員表示，中國可能是為避免在美國總統交接期製造動盪，或解放軍內部反腐導致政治動盪，進而影響此次行動。

然而，台灣官員則對此持不同看法，認為北京未宣布軍演讓解放軍軍事行動更具威脅性。台灣方面決定更清楚地傳達當前的局勢，讓民眾了解周邊發生的重大變化。一名西方外交官指出，台灣正試圖「喚醒民眾」，以提高對中方軍事壓力的警覺。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

日本警告「新常態」 菲日皆受影響

此外，日本官員則表示，中國正逐步擴大演習範圍與強度，每次都跨過新的界線，此次未宣布即進行大規模行動，形成「新常態」，讓周邊國家更難以應對。美方亦警告，解放軍的軍事演習規模與頻率的變化可能對日本及菲律賓帶來直接影響。

英媒另援引觀察人士說法，研判北京可能將未宣布的軍事部署與傳統演習相結合，進一步製造戰略混淆與不確定性，使外界更難以預測其真實意圖。此外，若這種行動成為常態，未來可能讓解放軍的攻台準備更難被偵測。