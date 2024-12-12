台海有戰事│安靜的，才是要命的！

如果不是台灣軍方爆料，可能很多人都不知道，解放軍於12月9日起至11日在台灣以東的第一島鏈海域進行了大規模軍事集結，規模之大，不僅超過今年舉行的兩次「聯合利劍」軍事演習，也超過了2022年佩洛西訪台後進行的首次圍島演習，為1996年台海危機以來解放軍展開得最大規模海上軍事行動。

根據台灣防務部門透露和媒體報道，演習期間解放軍在華東開設了七處「空域保留區」，動員了北部、中部和東部戰區的兵力及海警力量，在橫跨台灣、日本群島南部及東海、南海範圍水域部署了近九十艘海軍和海警船艦。為應對解放軍演習，台國防部表示對此開設了應變中心，各級部隊保持高度戒備。

另根據台灣軍方12月11日公布的消息，10日上午6時一直到11日上午6時，共有53架次解放軍軍機出海活動，從四面環台，其中23架次逾越台灣中線，進入台灣的北部、西南及東部空域。

和之前解放軍在台海的演習相比，這次軍演有幾個顯着特點：

第一，這是一場靜悄悄的演習，解放軍沒有做任何宣揚報道，也沒有發布演習公報。為什麼要進行演習，演習的作戰對象是誰，何時開始何時結束等等，外界都不知道。中國外交部發言人在記者會上也避答提問，僅建議記者「向中方的主管部門了解」，表示「台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。」而之前歷次台海軍演，無論小型軍演，還是像聯合利劍這樣的大型圍島軍演，解放軍都會提前發布演習公告，並通過媒體播出演習內容。

解放軍宣佈12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

第二，之前的軍事演習大多集中在台灣海峽區域，幾次圍島演習主要圍繞台灣本島進行軍力部署。而此次軍事演習的軍力主要部署在台海東部廣泛分佈的第一島鏈內區域，空軍則以此前路線行動，圍繞台灣本島飛行。這是解放軍第一次在第一島鏈範圍進行大規模軍事演習，而且演習期間還在台灣東面海域以密佈主力艦艇的方式築起「艦牆」。這樣的演習安排很明顯有內外兩重用意，對外，主要以「拒止介入」為主，堵住美日從太平洋區域過來的假想敵，對內，主要針對台灣本島的軍事力量，形成關門打狗之勢。

第三，參與演習的單位除了解放軍，還有大量海警艦船參與。根據台軍方估計和媒體報道，總計約90艘參加演習的水面艦艇中，海警艦船達30艘，佔到了艦船總數的1/3左右。海警參與軍事演習開始於5月份的「聯合利劍-B」演習。當時中國大陸在圍島演習的同時，也安排了多艘海警艦船，被解讀為中國大陸在必要時可以通過海警力量，以海洋執法方式封鎖台灣。這次有多達1/3的艦船是海警艦船，說明在應對各種可能的潛在台海衝突中，大陸海警力量將會扮演更加重要的角色，這也更符合「台灣問題是中國內政」的定位。

解放軍這種一反常態的做法，引起了美台雙方高度關注。因為一切秘而不宣，美國人一臉懵逼，不知道中國葫蘆裏賣的什麼藥，趕緊把三個航母戰鬥群向台海區域機動。台軍方也不知道該怎麼回事，只能在緊張不安中做最壞準備，下令進行包括在戰術位置執行備戰部署、戰力保存、聯合防空、反登陸等實戰化演練。美台都擔心，解放軍是不是想通過保持靜默的方式讓對方放鬆警惕，然後突然動手，打對方一個措手不及。

客觀而言，美台的這個擔心不能說沒有道理。靜默的，才是危險的。世界軍事史上，一般在大規模軍事行動發起之前，總是會通過一些辦法降低對方警惕，以達到出其不意的效果。台灣在賴清德上台後提出了兩岸互不隸屬的「新兩國論」，在台獨方向死命狂飆，美國拜登政府在即將下台前的最後一段時間也在拼命鞏固自己的政治遺產，接二連三賣給台灣武器，還為賴清德「過境」訪問提供便利，這些都是在踩踏中國台灣問題紅線的動作。面對美台這樣挑釁，中國大陸如果說完全以平常心看待，一點都不動怒，那是不可能的。解放軍的這些演習，就是對美台的回應，是在為迫不得已的情況下以非和平方式解決問題問題做演練，至於說會不會把演習變成軍事行動，給台灣來個措手不及，這個可沒人知道。

賴清德訪問南太三國，繞路抵達美國夏威夷過境停留兩晚。（Facebook@賴清德）

而台灣把這場演習宣揚出來，一方面是為了讓世界知曉此事，形塑中國大陸軍事威脅和打壓台灣、威脅區域和平的大惡狼形象，把自己打扮成可憐兮兮的小白兔模樣，爭取國際同情給自己壯膽。另一方面，也是因為擔心在台灣內部引起恐慌情緒和對賴清德挑起兩岸緊張情勢的抱怨，又拼命滅火，試圖把美國拉下場幫自己背書，說解放軍軍演不只是針對賴清德過境美國對南太平洋三國的訪問，更是要控制第一島鏈，威脅美國，謀求地區霸權。

其實對中國大陸來說，什麼第一島鏈的根本就是個偽命題，中國大陸根本沒有把第一島鏈看在眼裏。也沒有控制第一島鏈威脅美國的想法，更沒有謀求地區霸權的野心。中國就是想捍衛自己的核心利益，不讓台灣獨立，不給美國介入機會，為非和平方式解決台灣問題做完全準備。如果中國只是展現決心，那麼就會大肆宣揚演習的目的，如果在大規模行動的同時卻悄無聲息，那就不止是展現決心那麼簡單了，而是已經做好了隨時動手的準備。

台灣如果想避免這種事情發生，最好的辦法是回到一個中國的道路上來，和中國大陸好好溝通，共同協商出一個兩全其美的解決辦法，既照顧到中國的核心利益，又能讓台灣自身的利益最大化。如果兩岸總是這樣緊繃，在美台的刺激下，中國大陸一次又一次這樣軍演，說不定哪一次，就會給台灣來個真的，到時候，後悔就來不及了。