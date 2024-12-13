解放軍圍台｜軍演無需冠名宣告　新常態下的台海危機

解放軍近期再次展開大規模的圍台軍事行動，儘管未正式宣告軍演，其行動規模、戰術部署與威懾意圖卻明顯超越此前的「聯合利劍A」與「聯合利劍B」，呈現「聯合利劍C」的實質意義。北京選擇不對外宣布軍演，不僅是操作手法上的「低調」，更是改變區域軍事遊戲規則的一種新策略，其對台灣乃至整個印太地區的挑戰，遠比表面上的緊張局勢更為深刻與持久。



軍事行動不需冠名 威懾力不減反增

解放軍此波行動涵蓋空軍、海軍及海警力量，大批軍機船艦「四面環台」，模擬封鎖航線、攻擊水面艦艇與地面目標。從台灣軍方提供的數據來看，僅一日內即偵測到53架次軍機及多艘艦艇活動，而這僅是冰山一角。儘管北京未明確將此次行動定義為「軍演」，其戰略意圖卻不言而喻：一方面對台灣形成直接威懾，另一方面對外展示解放軍在第一島鏈的實際作戰能力。

解放軍宣布12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

不宣布軍演，反而使解放軍行動更難以被國際輿論界精確定性，進一步模糊軍事與外交行動的界限，讓外界無法輕易判斷其意圖。學者分析，這種「不通報」策略意味著北京對台灣與周邊國家的心理壓力不僅限於具體軍事威脅，還包括不確定性帶來的長期恐慌。正如台灣國安人士所言：「宣布與否，本質已不重要。」

雙城論壇的「戰術性克制」是表象

在解放軍重兵壓境的情勢下，台灣宣布有條件批准雙城論壇的舉行，被部分觀察家視為兩岸「戰術性克制」的體現。然而，這種克制更像是一種無奈的政治姿態，而非真正意義上的緩和。北京不宣布軍演，但其行動規模與威懾程度毫不遜色於此前的聯合軍演。台灣批准雙城論壇，不過是試圖在高度緊張局勢中保留有限的對話窗口，並避免局勢進一步惡化。

10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次解放軍軍機出海活動，四面環台。（資料圖片）

然而，雙城論壇的象徵意義在解放軍頻繁行動的壓力下顯得格外蒼白。當解放軍的軍事行動逐步常態化、不再需要宣告時，台灣對這種軍事壓力的應對能力與耐受力是否足夠？一旦大眾對這類行動的心理警覺逐漸下降，這是否正中北京的「溫水煮青蛙」之計？

不宣告的軍事行動：從威嚇到新常態

如果說此前的聯合利劍軍演旨在警告，那麼此次行動則標誌著解放軍戰略意圖的升級與轉變。台灣方面的焦點若僅停留於是否宣布軍演，無疑將落入北京的戰略陷阱。當「不通報」成為常態，台灣的安全機制是否有能力應對一場隨時可能爆發的危機？

東部戰區環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。圖為參演火箭軍某部在起豎導彈。（新華社）

長期以往，台灣社會可能逐漸對解放軍的行動失去警惕性。這種心理上的鬆懈，將為未來更大的衝突埋下伏筆。一旦北京在某次不宣告的行動中真正實施對台攻擊，台灣將難以迅速有效地作出反應。屆時，台海局勢將從目前的「狼來了」遊戲直接滑向「狼真的來了」的危機。

總的來說，解放軍此次圍台行動等同提醒台灣，台海局勢已進入一個新的不穩定階段。不宣軍演、不明確告知意圖的行動方式，讓北京在軍事威嚇與外交壓力之間更加游刃有餘。對台灣而言，若無法適應並妥善應對這種新常態，則勢必會在未來的博弈中陷入更大的被動局面。