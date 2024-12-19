鴻海挑戰日產汽車股權收購　最大股東雷諾意向成變局關鍵

台灣科技巨頭鴻海精密工業（Foxconn）有意收購日產汽車（Nissan Motors）部分股權，引發市場高度關注。台媒《中央社》今（19）日引述產業人士消息，鴻海董事長劉揚偉授權電動車策略長關潤（Jun Seki）主導此次收購行動。據悉，關潤曾於早前直接與日產接觸，但未能獲得日產首肯，目前已轉向與日產最大股東法國雷諾汽車（Renault）洽商股權釋出事宜。



根據消息，雷諾於1999年入股日產，成為其最大股東，持有日產約35%的股份，部分股份暫時託管於法國信託銀行。日媒《Diamond Online》報道，日產與本田汽車（Honda）近日的合作備忘錄可能包含特殊條款，對鴻海的收購計劃形成挑戰。日產將於12月23日召開董事會，討論與本田合併的備忘錄（MOU）。此舉被認為可能影響鴻海的收購進程。

2024年3月15日，日產汽車公司社長內田誠（左）與本田汽車公司社長三部敏宏（右）在日本東京召開記者會，宣佈締結在電動汽車等領域開始探討戰略合作的備忘錄。（ Reuters）

鴻海19日上午接受《中央社》詢問時表示，對於市場傳言暫不回應。但在11月的法人說明會中，鴻海曾透露其電動車業務布局進展順利，正與日本兩家車廠洽談合作，期望未來數月內達成協議，確保量產計劃如期推進。

根據日媒《日本經濟新聞》分析，日產經營困境可能是促成本田和日產推動整合的關鍵，而鴻海的股權收購計劃亦被視為這場整合談判的重要背景因素。

一輛日產Sakura 電動車在日本橫濱的充電站充電。（Reuters）

此外，《中央社》引述消息指，關潤是鴻海此次收購行動的關鍵推手。他於去年加入鴻海，擔任電動車策略長，直接向董事長劉揚偉匯報。關潤於1986年加入日產，並累積33年的國際汽車產業經驗，曾任雷諾-日產-三菱聯盟首席副營運長，熟悉日產與雷諾之間的股權結構與合作模式。此番由他牽頭與雷諾洽談，外界普遍認為其專業背景有助於鴻海推進股權收購計劃。