柯文哲圖利財團台幣百億、收賄千萬　兩大案4罪遭求刑28年半

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率案及政治獻金案，遭台北地方檢察署依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、公益侵佔罪等四罪起訴，求刑28年6月，並褫奪公權10年。北檢指控柯文哲圖利財團百億，收賄千萬，且撕毀關鍵便條紙，顯示其犯後態度不佳。



綜合《中央社》、《聯合報》等台媒報道，根據北檢起訴書，柯文哲被控在擔任市長期間，涉嫌與威京集團主席沈慶京等人勾結，將京華城容積率從560%提高至840%，以換取新台幣210萬元（新台幣，下同）「前金」政治獻金及1500萬元「後謝」賄款。此外，他還被控侵佔數千萬元政治獻金，用於民眾黨運作。

北檢10日提訊柯文哲。（中時新聞網）

北檢指出，專案小組自今年5月分案，經近7個月偵查，發現柯文哲不僅涉嫌貪污，還於辦公室銷毀寫有「共犯出境」及「內帳檢查」等指示的便條紙，涉嫌串供，態度惡劣。柯文哲及涉案的台北市前副市長彭振聲、市議員應曉薇等5人目前被羈押，法院將裁定是否續押。

北檢量刑建議指出，柯文哲違背市長職責，嚴重損害公眾利益，建議依貪污罪判處有期徒刑15年，併科罰金5000萬元；公益侵佔政治獻金部分判刑5年；木可公司侵佔罪判刑6年；對眾望基金會背信罪判刑2年6月。

除柯文哲外，沈慶京、應曉薇等多名共犯也被起訴。北檢指控沈慶京行賄收買公職人員，以獲取百億利益，求刑12年，並科罰金3000萬元。應曉薇則因涉收受千萬元賄款，且企圖潛逃出境，求刑13年。