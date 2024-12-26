柯文哲遭求刑28年｜檢方：操控4組織　涉20億｢屯田計劃｣內幕曝光

台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積率及政治獻金弊案，今（26）日遭台北地方檢察署以四大罪名起訴，求刑28年6個月，成為台灣政壇焦點。根據台媒《ETtoday》報道，北檢起訴書揭露，柯文哲在任內實際掌控四個組織，並策劃名為「屯田計劃」的籌資計劃，擬募集台幣20億元（約合4億7436萬港元）投資款，利用政治實力牟利，內幕震驚各界。



四大組織運作內幕詳解：

眾城管理顧問股份有限公司

起訴書指出，柯文哲於2022年與親信李文宗、蔡壁如、孫正強等人籌設「眾城公司」，該公司名稱取自民眾黨「眾志成城」口號，並以此為核心展開「屯田計劃」。計劃內容包括募集20億元投資款，70%股權由柯文哲或其指定人士持有，剩餘30%留給孫正強經營團隊。眾城公司再轉投資「屯田企業控股公司」，並設立多家子公司，利用台北市政府補助新創事業資源發展營運。

根據指控，柯文哲計劃藉由「眾城公司」收取管理費牟利，且以政黨結構為基礎建立營利模式。北檢認為，眾城公司象徵柯文哲利用政治資源牟取私利的濫觴。

木可公關行銷有限公司

「木可公司」於2022年成立，起訴書指出其為柯文哲個人肖像權專屬管理公司，由柯文哲指派胞妹李文娟擔任負責人。據報道，該公司成立初期曾計劃由柯文哲配偶陳佩琪之姊夫擔任負責人，但因多方考量改由李文娟上陣。

起訴書指出，木可公司的財務、人事安排全由柯文哲實際掌控，包括月薪發放及帳戶款項管理。北檢認定，柯文哲利用木可公司作為競選資金籌措的工具，顯示其實際控制該組織。

台北市台灣眾望關懷基金會

2022年，柯文哲為規避公職身分限制，委由李文宗發起成立「眾望基金會」，以募款總額達台幣1000萬元（約合237萬港元）為目標，並由台北市政府核准設立。基金會的董事人選及財務安排均由柯文哲指揮，李文宗定期向其匯報財務餘額。起訴書指出，該基金會是柯文哲用於募款的又一組織，具高度私密性和集中管理特徵。

2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲無保請回步出台北地院後，與妻子陳佩琪相互擁抱。（聯合報圖片）

台灣新故鄉智庫協會

為推動台灣總統選舉政見，柯文哲於2023年1月申請成立「新故鄉協會」，並於2023年6月正式登記。柯文哲擔任理事長，並指定李文宗、李文娟管理該協會的帳戶。起訴書指控，新故鄉協會的成立與運作完全由柯文哲主導，顯示其以政見為名進行資金籌措的手段。

檢方指控：「屯田計劃」籌資牟利

報道指出，起訴書詳細描述柯文哲設計的「屯田計劃」，指出該計劃旨在利用政治實力募集巨額資金，建立包含眾城公司及多家子公司的架構，以達到財務自給自足的目標。計劃還涉及利用台北市政府資源支持相關企業，將公權力與私人營利混淆，檢方認為此行為已構成嚴重貪瀆。

未來走向：政治與法律雙重考驗

柯文哲在起訴消息傳出後，尚未對相關指控作出回應，但此案無疑對其政治生涯及今年台灣總統選舉布局造成重大影響。檢方指出，柯文哲的行為已違反《貪污治罪條例》，並涉嫌濫用政黨結構牟取私利，應予重處。