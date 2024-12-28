陸委會主委：北京視改變現狀才能完成改變　和平不能寄望對岸善意

面對北京持續加大的對台複合性壓力，台灣陸委會主委邱垂正近日接受專訪時表示，「兩岸現狀在COVID-19疫情發生後有很大改變」，台灣維護和平須靠實力與準備，「不是寄望於對岸領導人的善意」。



台海現狀改變 軍事與法律戰威脅升級

台灣陸委會主委邱垂正接受台媒《中央社》專訪時指出，兩岸現狀在疫情前後有明顯變化，包括解放軍機艦擾台成為「常態」，以及北京推出「懲獨22條」，加強對個人的法律打壓等。他認為，這些改變顯示中共推進「統一進程」的決心，「因為改變現狀才能完成改變」。

中共總書記習近平曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

邱垂正重申過往論調，認為中共的政治框架中「沒有中華民國存在的空間」，「一中原則的九二共識是沒有辦法被接受的」，且中共以此為政治前提，阻礙兩岸官方對話。

台灣須強化民主防衛

針對北京的意圖，邱垂正警告，「台灣不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防」。他表示，邱垂正認為，賴清德強調的「四個不變」，需要台灣以實力與努力來實現，重申台灣推動的兩岸交流需建立在「相互尊重、健康有序、對等尊嚴」的基礎上。

此外，為防止滲透與統戰，邱垂正主張需強化交流管理機制、加強民眾識讀教育、及時揭露與澄清假訊息。

陸委會主委邱垂正表示，兩岸現狀在COVID-19疫情發生後有很大改變，台灣社會不能沒有警覺意識，台海和平的維護，不是寄望於對岸領導人善意。（陳鄭為／攝）

邱垂正在專訪中表示，台灣是「防止紅色擴張的第一線，也是民主陣營對抗專制陣營的最前線」，具備地緣政治的重要性。他透露，許多外國來賓參訪陸委會，希望學習台灣如何應對中國壓力，這樣的國際交流有助於爭取國際支持。

此外，邱垂正強調台灣內部團結的重要性，指出台灣朝野不分黨派在「中華民國主權獨立」、「堅信民主價值」、「反對一國兩制」上有高度共識，這是陸委會持續努力的基礎。