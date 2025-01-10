台南幼兒園虐童如同WWE　18名學童被巴頭、拳打腳踢還摔地板

台南市歸仁區某幼兒園驚傳虐童事件，多名家長今（10）日在台南市議員林燕祝的陪同下召開記者會，控訴該幼兒園教保員涉嫌不當對待幼童，初步調查發現，全班26名幼童中有18人疑似受害，年齡均未滿3歲。家長透露，孩子被巴頭、拳打腳踢，甚至摔趴在地板，教育局副局長楊智雄表示，施虐教保員已被停職調查，警方已介入偵辦，全案並已報請檢察官指揮調查。



根據《聯合報》報道，周姓家長一家三口出面控訴，哭訴孩子在幼兒園受虐，晚上不敢睡覺，上學時躲在車上不肯下車。她說，經議員調閱影帶才發現，孩子不僅被巴頭，還被老師用拳頭打身體，令人心痛不已。

台南市爆私立幼兒園教保員涉虐童，家長提供3歲女兒陳訴如何被老師巴頭及用力打背。（聯合報，台南市議員林燕祝提供）

另一名吳姓家長表示，他的孩子因遭其他幼童推擠向老師求助，卻反遭老師用拳頭猛打背部，孩子被打趴在地，老師還繼續補打甚至用腳踢，導致孩子頭部撞上櫃子。他哽咽說道，「不知道老師是什麼心態」？

林燕祝在記者會上痛批，台南虐童案件層出不窮，去年永康東橋幼兒園才發生虐童案，7名幼童受害，如今歸仁又有18名幼童遭虐待。她直言，教育局稽查形同虛設，對於園方未主動報警感到震怒。

台南教育局副局長楊智雄表示，該名吳姓教保員已停職，若確認違法，將依法處以最高60萬元罰款，並終身不得聘任。幼兒園則可能面臨廢止營業執照、停招或減招等處分。他強調，「這樣的人怎麼能當教保人員，實在太差勁」。

台南市府祕書長方進呈則指出，已要求教育局檢討處理流程，加強幼兒園稽查，並加速調查進度，確保相關責任人迅速停職移送法辦。

歸仁分局副分局長徐百萱表示，目前調查顯示，涉及虐童的教保員所屬幼兒班級有多名幼童受害，部分影像記錄硬碟受損，已送原廠修復，案件已報請檢察官指揮偵辦。