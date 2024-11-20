天津幼兒園學生拍打特殊學童　老師教唆全班輪流掌摑被開除

天津有幼兒園老師涉嫌教唆全班同學輪流掌摑一名學生，家長已報警處理。

11月20日，鎮政府通報稱，被打學生張某某事前曾拍打班內的特殊學童，老師劉某某出於教育目的，讓其他同學以同樣方式對待張某某。劉某某已被開除。



事發於天津市西青區精武鎮某幼兒園。網傳影片顯示，一名學生站在近窗邊位置，原本安坐在課室的其他小朋友輪流上前掌摑他，老師在旁觀看整個過程。影片發布者稱，是幼兒園老師誘導孩子們實施暴力行為。

天津有幼兒園老師涉嫌教唆全班同學輪流掌摑一名學生。（影片截圖）

天津有幼兒園老師涉嫌教唆全班同學輪流掌摑一名學生。（影片截圖）

《點時新聞》報道，涉事幼兒園工作人員稱，園方已於事發翌日開除涉事老師，並提出可為孩子進行心理輔導和賠償，並減免幼兒園所有費用。

工作人員表示，老師之所以讓其他同學掌摑該名學生，是因為後者毆打兩名特殊學童，包括一名不會說話的學童，另一名學童的人工耳蝸耳底亦被打壞，現在被打的兩個特殊孩子家長也在找園方。

精武實驗幼兒園已開除涉事老師劉某某。（微信公眾號＠天津市西青區精武實驗幼兒園）

11月20日，西青區精武鎮人民政府通報稱，針對網傳「精武實驗幼兒園教師教唆學生毆打同學」的情況，經調查核實，11月5日，西青區精武實驗幼兒園幼兒張某某拍打班內一名聽力障礙幼兒，教師劉某某出於教育目的，讓班內其他幼兒先後推搡、拍打張某某，造成不良影響。11月6日，劉某某已被解除勞動合同。

鎮政府將依據有關規定對該幼兒園及相關負責人作出嚴肅處理，並以此為誡，進一步加強對幼兒園辦園行為的監管，營造良好育人環境。