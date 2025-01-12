柯文哲等4人不服羈押抗告　台灣高院駁回：仍有串供滅證逃亡之虞

台灣民眾黨前主席柯文哲等4人，日前因違反貪汙治罪條例等案件，遭台北地檢署起訴，並延長羈押3個月，但4人不服並提出抗告。

1月11日深夜，台灣高等法院公布裁定結果，認為他們涉犯貪污重罪，加上身分，以及經濟條件，仍有串供滅證逃亡之虞，因此駁回抗告聲請，且不得再抗告。



民眾黨發聲明稱，針對高院深夜公布駁回抗告的裁決，民眾黨深感遺憾與痛心難過，並表示過去一連串的司法動作，顯見政治辦案斧鑿斑斑，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心，高院認定仍有勾串之虞，莫非執意屈從上意、積極協助檢方辦案。

民眾黨前主席柯文哲等4人遭羈押禁見，高院合議庭閱卷後駁回抗告維持原裁定。（聯合報）

據此前報道，涉京華城案、政治獻金案的柯文哲1月2日再被羈押禁見。1月10日，柯文哲決定委任律師提出抗告。抗告狀當天中午送交台北地方法院，法院將與另3名收押被告的抗告狀一並送台灣高等法院。

柯文哲本次抗告的理由為，本案所涉圖利罪、違背職務收賄罪等部分已調查完畢，無續行羈押的必要。證人許芷瑜非本案共犯，充其量僅系證人，且其僅涉政治獻金案，未返台接受偵訊與本案不產生影響。

民眾黨前主席柯文哲（左）再度遭北院裁定羈押。（聯合報）

柯文哲涉嫌京華城案、政治獻金案遭台北檢方起訴，台北地方法院2024年12月29日二度裁定交保，檢方不滿再度抗告成功。1月2日，台北地方法院裁定柯文哲等4人全部羈押禁見。

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，認定柯文哲在台北市長任內涉嫌圖利財團百億（新台幣，下同），受賄1700多萬元，侵占政治獻金數千萬元，與共犯犯罪所得高達9000多萬元。2024年12月26日，台北檢方宣布起訴包括柯文哲在內11人，並對柯文哲求處28年半有期徒刑。柯文哲表示不認罪，否認檢方指控的多項罪名。