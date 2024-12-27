遭求刑28年｜柯文哲3000萬交保：我跑了民眾黨就毀了　檢方擬抗告

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案及政治獻金案，遭羈押近4個月後，台北地方法院於12月27日凌晨裁定柯文哲以新台幣3000萬元（約合711萬港元）交保，同案其他4名被告亦全數交保。綜合台媒報道，北檢表示將於收到裁定理由後依法提出抗告。



案情與裁定經過

台北地檢署調查京華城案與政治獻金案，認定柯文哲涉嫌圖利財團百億元，並收賄新台幣1710萬元（約合405萬港元）、侵佔數千萬元政治獻金，犯罪所得合計逾新台幣9371萬元（約合2222萬港元），依貪污罪等4項罪名起訴柯文哲等11人，並對柯求刑28年6個月。26日晚間，檢方將柯文哲等5名在押被告移審台北地院。經歷近5小時的接押庭後，法官於凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制住居、出境及出海，且不得接觸證人。

除柯文哲外，同案其他被告包括威京集團主席沈慶京交保4000萬元（新台幣，下同）、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元、前台北市副市長彭振聲500萬元、前台北市長辦公室主任李文宗在原200萬元基礎上加保800萬元。上述5人均被裁定限制住居及出境出海。

法庭攻防與裁定理由

台媒《鏡週刊》報道，檢方指控柯文哲全程參與京華城案，並收取政治獻金，但柯文哲律師團質疑金流證據不足，指控檢方以片面證據拼湊罪名。檢察官則強調，「各位可以不相信檢察官，但證據就在眼前」。法庭最終裁定，基於重要證人已於偵查中作證，相關事實風險已降低，認為無需繼續羈押。

圖為2024年9月8日晚，台灣民眾黨舉行集會聲援柯文哲， 柯文哲妻子陳佩琪哽咽發表講話。（ETtoday圖片）

柯文哲：無罪，無中飽私囊

台媒《聯合報》則指出，柯文哲在接押庭中多次否認犯罪，強調政治獻金皆用於2022年縣市長選舉，沒有中飽私囊，並表示「我跑了，民眾黨就毀了，不可能落跑」。此外，柯文哲對檢方以其行動硬碟中的筆記為證據提出質疑，指內容遭過度延伸解讀。

2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲無保請回步出台北地院後，向支持民眾發表談話。（聯合報圖片）

檢方將提抗告

《中央社》報道，北檢對裁定結果表達不滿，認為案件涉及重大金融犯罪，仍有逃亡及串供風險，將於收到裁定書後依法提出抗告。