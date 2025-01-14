調查：逾半日企備妥「台灣有事」應變計劃　聚焦半導體供應鏈穩定

日本《每日新聞》1月12日報道，指《共同社》一項針對日本企業的調查顯示，面對北京日益增強的軍事自信，逾半數受訪企業已經準備或正在準備應對中國大陸攻台的「台灣有事」情境。調查指出，53%的受訪企業表示，已經制定手冊、規劃撤離計劃並儲備庫存等應對措施，另有12%認為雖然尚無計劃，但需要考慮此問題。



這項調查凸顯出兩岸緊張局勢已成為企業經營的高風險因素。日本國際問題研究所客座研究員津上俊哉對此肯定，他認為企業未雨綢繆是明智之舉，但同時擔心部分企業可能過度行動，例如考慮撤離台灣，對其長期經營不利。

調查顯示，中國大陸與台灣作為日本供應鏈的核心地區，對日企產品和服務市場影響深遠。其中，54%的受訪企業認為台海局勢升溫對業務影響重大或中度，53%的企業最擔心海運與空運中斷，48%則憂心半導體供應鏈不穩定。

新冠疫情期間的晶片荒，曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國等多國均正部署減少對台灣和南韓依賴。（Reuters）

在解放軍攻台可能性方面，22%受訪企業認為有可能或非常有可能，46%表示不確定，僅有3%認為不可能。同時，35%的企業支持日本應加強外交努力以緩解台海緊張，但7%認為日本已經做得夠多，20%則表示不清楚。

值得一提的是，「台灣有事即日本有事」這一論述曾由已故前首相安倍晉三提出，現任日本首相石破茂過去對此表達保留意見，並強調日中關係的重要性，一度被視為「親中派」。

這項調查由共同社在去年11月底至12月中旬期間完成，共訪問114家日本企業，包括豐田汽車和日本全日空航空公司等，於今年1月11日公布結果。