台灣火舞表演者泰國遭騙入緬甸失聯　台泰警方聯手救援今驚險返台

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區並失聯。在台灣與泰國警方的聯手合作下，謝岳鵬於今（14）日凌晨安全抵達曼谷，並於上午搭機返回台灣。



台媒《中央社》報道，根據高雄市政府警察局新興分局通報，謝岳鵬的家屬日前報案稱，其於去年12月25日從台灣搭機赴泰國後失聯。案件隨即轉交至桃園市政府警察局楊梅分局調查。經查，謝岳鵬在臉書看到表演工作邀約後啟程，但家屬發現其最後網絡定位顯示在緬甸，並接到數萬美元贖金的勒索要求，緊急向警方求助。

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區後失聯。（IG＠fire_ghost0820）

警方在駐泰國代表處、警政署刑事局及移民署駐泰警官的協助下，與泰國觀光警察總局合作展開救援行動。最終，謝岳鵬從泰緬邊境返回曼谷，並於14日上午平安回到台灣。

報道介紹，近期兩岸民眾遭騙至緬甸詐騙園區的案件頻傳。內地演員王星因拍戲邀約於1月3日抵達泰國後被綁至KK園區。該事件震驚內地社會，中泰政府介入調查，王星於7日獲救返回泰國，11日順利回國。

截至目前，此類事件正引發內地遊客對泰國安全問題的憂慮，導致大規模旅遊退票潮。對於高度依賴觀光業的泰國而言，此事影響深遠，泰國警方正積極處理相關案件以重建遊客信心。